dazu auch: Widerstand gegen das geplante bayerische Polizeiaufgabengesetz Gegen das von der bayerischen Landesregierung geplante Polizeiaufgabengesetz regt sich breiter Widerstand. Bereits am vergangenen Wochenende haben in Nürnberg und Würzburg Tausende protestiert. Ein breites Bündnis, an dem sich auch Attac beteiligt, plant weitere Proteste und ruft zu einer Großdemonstration am 10. Mai in München auf. Unter dem Motto: “Nicht mit uns – Nein zum neuen Polizeiaufgabengesetz – #NoPAG!” wollen neben Attac etwa 50 weitere zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Ablehnung deutlich machen. “Was von der Landtagsmehrheit mit dem Stichwort ‘Prävention’ gerechtfertigt wird, ist tatsächlich ein massiver Angriff auf unsere demokratischen Rechte” sagt Laura Pöhler, Sprecherin von Attac im Bündnis “Nein zum Polizeiaufgabengesetz Bayern”. “Diese Grundrechtseingriffe betreffen uns alle, Privatpersonen ebenso wie soziale Bewegungen und politische Proteste. Dagegen müssen wir uns einsetzen!” Expert*innen bezeichnen den Gesetzentwurf als schärfstes Polizeirecht seit 1945: Auch ohne das Vorliegen einer konkreten Gefahr sollen die Telefone von Bürger*innen abgehört und deren Post geöffnet, Drohnen und Bodycams eingesetzt und die Gesichtserkennung bei Videos auf öffentlichen Plätzen und Veranstaltungen eingesetzt werden können. Online-Durchsuchungen mit einem direkten Zugriff auf private Computer und der Einsatz von Staatstrojanern, die private Daten nicht nur durchsuchen und abgreifen sondern auch verändern können, sind ebenfalls geplant. Dazu kommt die sogenannte präventive DNA-Analyse von Zufallsfunden der Polizei. Quelle: attac

Anmerkung JK: Während die öffentliche Infrastruktur verfällt, es im Gesundheitsbereich, wie gerade im Pflegebereich, hinten und vorne an ausreichender Finanzierung fehlt, wird für die Rüstung das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Ein Schelm wer denkt, die immer weitere Eskalation der Auseinandersetzung mit Russland würde in irgendeinem Zusammenhang mit den Interessen der Rüstungsindustrie stehen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Oh, der sozialliberale Halbgott entpuppt sich, Überraschung, nicht nur als knallharter Neoliberaler und “Präsident der Reichen”, sondern auch als knallharter Ausländerfeind und Antidemokrat. Denn seinen auch schon nicht basisdemokratisch gewählten, sondern handverlesenen LREM-Abgeordneten droht der Parteiausschluß (!!), wenn sie gegen Macrons Vorlage stimmen. Das ist derselbe Macron, der noch vor ein paar Tagen in einer vielbeachteten Rede vor dem Sieg autoritärer Regierungen (gemeint waren die von Ungarn, Polen und Rußland) gewarnt hat, in seiner eigenen (in dem Fall wörtlich zu nehmen) Partei und in Frankreich aber nahezu diktatorisch regiert bzw. regieren will.