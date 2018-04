Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers P.K.: Sollte bis zum Parteitag der SPD in Wiesbaden jemand in der SPD und ihre Wähler draußen vor der Tür Illusionen in die zukünftige Politik der Partei gehabt haben, kann sich unter der Führung von Nahles und Scholz nur noch entsetzt abwenden. Der innere Zerstörungsprozess der SPD wird weitergeführt. Rot, Rot, GRÜNE Träumereien ade.

Anmerkung unseres Lesers P.S.: In diesem Artikel fehlt eine wichtige Information: Ein Hinweis auf die Qualifikation und die besonderen Referenzen von Frau Schmid. Siehe dazu: Josefa Schmid präsentierte integriertes Flüchtlingsmanagement . Frau Schmid war demnach vor dem Amtsantritt beim BAMF in Bremen “im Stab des Beauftragten der Bundesregierung für Flüchtlingsmanagement von Frank-Jürgen Weise”. (am Rande: Frank-Jürgen Weise war kein “Beauftragter der Bundesregierung” sondern nach unserem Kenntnisstand “lediglich” Beauftragter des Bundesinnenministeriums für Flüchtlingsmanagement ) Frank-Jürgen Weise (“ Superman “) war zum Zeitpunkt des sogenannten “BAMF-Skandals” und der Einleitung disziplinarischer Maßnahmen gegen die langjährige Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen im Juli 2016* nebenamtlicher Leiter des BAMF (September 2015 bis Ende 2016) und danach (bis Ende 2017) Beauftragter des Bundesinnenministeriums für Flüchtlingsmanagement. Dies blieb (bisher) unerwähnt. (*BAMF: “Eine dieser Maßnahmen war, die Mitarbeiterin von ihren Aufgaben als Außenstellenleiterin in Bremen zu entbinden und ihre IT-Zugriffe für den Asylbereich zu sperren. Dies erfolgte bereits im Juli 2016.”) Unbeachtet blieb in der Berichterstattung bisher auch, ob ein Zusammenhang zwischen den angeblich tausendfach falschen Asylbescheiden und dem Inkrafttreten des “Asylpakets II” am 17. März 2016 bestand, wenige Monate vor der “Einleitung des Disziplinarverfahrens” gegen die Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen.

Das Kreuz taugt jedoch nicht als verlängerter Arm einer Politik der Ausgrenzung oder des nationalistischen Egoismus. Das Kreuz lässt sich auch nicht auf bayerische Folklore reduzieren. Das Kreuz ist nicht nur Etikett oder Ausweis einer bestimmten Identität, sondern Erinnerung an den Lebensweg Jesu, dessen grenzenlose Liebe und dessen besondere Parteinahme für Ausgegrenzte ihn letztlich ans Kreuz brachten. Es ist zugleich Verpflichtung, diesen Weg Jesu heute weiterzugehen.

Ich bitte Sie eindringlich: Beenden Sie den Missbrauch des Christlichen und seiner Symbole als vermeintliches Bollwerk gegen den Islam. Stärken Sie als Ministerpräsident das Verbindende zwischen allen Menschen, die hier leben! Handeln Sie in diesem Sinne wirklich christlich! Demonstrieren Sie nicht Christlichkeit, sondern praktizieren Sie diese!

Ein erster Schritt könnte sein, dass Sie die Abschiebungen von Geflüchteten nach Afghanistan aussetzen. Diese sind zutiefst inhuman und unchristlich, denn sie setzen Menschen lebensbedrohlichen Gefahren aus.

Ich wiederhole an dieser Stelle, was ich bereits im Herbst 2017 – in Anlehnung an eine Äußerung von Kardinal Marx – zugespitzt so formuliert habe: Ich pfeife auf ein ‚christliches Abendland‘ mit Schulkreuzen an der Wand, Burkaverbot, mit all seinen christlichen Feiertagen und seiner behaupteten ‚Leitkultur‘, das Menschen bewusst in Lebensgefahr abschiebt oder zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken lässt. Die Kreuze in den Gerichtssälen und Schulen würden von den Wänden fallen, wenn sie es könnten!

Zwei Nachrichten kreuzen sich zur Zeit im unendlichen Cyber-Space. Die eine Meldung sollte eigentlich nur die Hausmeister in bayerischen Behörden interessieren: Die dortige Landesregierung hat auf Initiative des Ministerpräsidenten beschlossen, dass in allen Behörden ein Kruzifix aufgehängt werden muss. Das sollte eigentlich ein provinzieller Langeweiler sein. Na und, könnte man sagen. Doch die unendlich kluge Suchmaschine GOOGLE meldet in Sekundenschnelle 431.000 Treffer, wenn man die Frage nach dem Kruzifix-Dekret eingibt. Und sucht man weiter, findet man unter den Treffern die bedeutende Meinungsmaschine TAGESSCHAU, das Blatt der Börsen- und Industrie-Intelligenz FAZ, und den einstmals interessanten STERN. Von SPIEGEL-online über “n-tv” bis zu “t-online” ist nahezu die komplette deutsche Medien-Landschaft mit diesem Folklore-Witz unterwegs.

Die zweite Nachricht erzählt eine absolute Sensation. Der Mann, der in der deutschen Medienlandschaft nur als der gemeine Feind, als Gottseibeiuns, als der Böse schlechthin auftaucht, Wladimir Wladimirowitsch Putin, der Proto-Russe, soll aus der Hand des total katholischen Papstes einen Friedenspreis der Kirche erhalten: Die „Goldene Palme“ des Vereins ‘Assisi Pax International’. Dieser Knaller bekommt bei GOOGLE mal gerade 40.000 Treffer. Dunkle Kräfte müssen beim faktischen Verstecken dieser Information unterwegs sein. Ist es mal wieder der Unbekannte Russische Hacker, der dieses irre Faktum unterdrückt? Ist es gar Putin selbst, der von seinem Rechner aus den Anfang seines Heiligenscheins an das Ende der Informationskette drängt?

