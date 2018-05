Videohinweise am Samstag

Anmerkung unseres Lesers J.S.: Der Song bezieht sich natürlich auf das gleichnamige Buch von John Perkins: “Confessions of an Economic Hit Man”, in der deutschen Version mit dem Untertitel “Unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia”. Perkins ist – wenn man so will – auch ein Whistleblower wie Snowden, er erzählt seine eigene Geschichte, wie er als “Wirtschaftskiller” dafür zuständig war, Länder mit Krediten in Abhängigkeit des US-dominierten Weltfinanzsystems zu bringen und letztlich zu ruinieren. Er schreibt im Vorwort seines Buches: “Economic hit man sind hochbezahlte Experten, die Länder auf der ganzen welt um Millionen Dollar betrügen. Sie schleusen Geld von der Weltbank, der US Agency for International Development (USAID) und anderen ausländischen “Hilfsorganisationen” auf die Konten großer Konzerne und weniger reicher Familien, die die natürlichen Rohstoffe unseres Planeten kontrollieren. Die Mittel der EMH sind betrügerische Finanzanalyse, Wahlmanipulation , Bestechung, Erpressung, Sex und Mord…”. Er beschreibt, dass Staatschefs, die sich dagegen wehrten wie die im Song genannten Roldos und Torrijos, dann eben von der CIA bzw. dessen Scharkalen ermordet wurden. Erst der dritte und letzte Schritt ist dann lt. Perkins eine militärische Intervention, wenn Schritt 1 (EMH) und 2 (Scharkale der CIA) noch nicht ausreichten, das Land abhängig zu machen und zu öffnen für die großen westlichen multinationalen Konzerne und Banken. Im Booklet des Albums “For Blood and Empire”, auf dem der Song enthalten ist, ist ein Essay von Perkins abgedruckt: “The world’s first truly global empire, built during the last decades, was created mostly by EMH, not – like previous empires – by the military. Consequently, many people are unaware that it exists. They are unconscious of the fact that it enslaves millions of people and destroys countries in order to satisfy the greedy appetites of the corporatocracy, the man who control big corporations, big governments and big banks. Because of this empire, more than 30,000 people die every single day from poverty, while 5% of the world’s population consumes over 25% of its resources. […] The cororatocracy has made a mockery of everything America is supposed to represent. Anyone who believes in justice, equality, a governemt “for the people, by the people and of the people” and a future for children around the world must speak out. We must demand change.”