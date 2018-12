Anmerkung JK: Meinungsmache und Merkel-Apologetik, dass einem die Haare zu Berge stehen. Amüsant die immer neuen Begründungen für den UN-Migrationspakt. Nun soll die Unterzeichnung also „ein deutliches Zeichen an die Populisten in Europa“ von Merkel sein. Aberwitziger geht es kaum. Wenn jemand das Erstarken der „Populisten“ in Europa maßgeblich zu verantworten hat, dann ist es Merkel. Mit dem anfänglichen Versuch, den UN-Migrationspakt still und leise ohne öffentliche Debatte einfach abzunicken hat Merkel der AfD eine weitere Steilvorlage geliefert. In anderen europäischen Ländern lassen sich die politischen Erfolge der „Populisten“ ebenfalls mit Merkels Politik in direkte Relation setzten. Sei es in Italien durch das deutsche Austeritätsdiktat, sei es in Ungarn und anderen Staaten des ehemalignen Ostblockes, die äußerst allergisch auf Merkels Ansinnen reagierten, nach der Grenzöffnung jetzt doch bitte schön auch Flüchtlinge aufzunehmen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Nun, jeder kann “ernsthaft bestreiten, dass [legale] Migration […] tatsächlich zum Wohlstand beiträgt”, und zwar mit Fug und Recht und vielen, vielen guten Belegen. Würde Schuler nicht ihre Zeit mit der Verbreitung von Propaganda vergeuden, sondern z. B. mal die Zeitung lesen, für die sie schreibt, dann könnte sie folgendes finden: “Fleischwirtschaft: Die Schlachtordnung“.

„In einer idyllischen Gegend in Niedersachsen wird im Sekundentakt geschlachtet, immer schneller, immer billiger, immer schmutziger. Erledigt wird das Gemetzel von einer Geisterarmee aus Osteuropa. […] Es gibt nur ein Prinzip: immer billiger. Und nur eine Himmelsrichtung: Osten. Polen ist schon fast leer gefegt, die Leute sind zerschlissen. Dann kamen die Ungarn. Dann die Rumänen. Jetzt die Bulgaren. Mittlerweile suchen Anwerber in der Ukraine nach Söldnern. In den Schlachthöfen hat sich eine soziale Hierarchie gebildet. Oben stehen die Polen und Ungarn. Sie sind häufig selbst Anwerber, Subunternehmer oder Vorarbeiter, die die eigenen Verwandten bevorzugen. Dann kommen die Rumänen. Auch unter ihnen gibt es Vorarbeiter, die ihre Landsleute schikanieren. Dann die Bulgaren. Sie werden noch schlechter behandelt. Am härtesten hat es die Sinti und Roma getroffen. Die anderen Arbeiter sagen über sie, sie ließen alles mit sich machen, könnten nicht lesen, nicht schreiben, schufteten für drei Euro in der Stunde. […] Die deutschen Fleischer, die gesetzlich geschützt werden sollten, sind jetzt arbeitslos. Junge Facharbeiter kommen nicht mehr nach. Das Handwerk stirbt aus.”

Wem, außer den Eigentümern der Großschlachtereien, bringt das “Wohlstand”? Den brutal ausgebeuteten Migranten, die nicht mal Geld für ein Zimmer haben und als Werksvertragler weder Sozialabgaben noch Steuern zahlen, alles ganz legal? Den arbeitslos gemachten Fleischern, die schon schlechte, aber noch etwas bessere Arbeitsbedingungen und -löhne hatten und jetzt arbeitslos sind? Ausbeutung und Lohndumpingwettbewerb sind die Triebfedern von Arbeitsmigration – wer noch 9 Euro bekommt, wird durch jemanden für 8 Euro ersetzt. Was ist mit den Arbeitssklaven in Katar, die aus Entwicklungsländern kommen und sich teilweise zu Tode schuften oder schwere Unfälle erleiden, immer aber fast rechtlos und schlecht bezahlt? Vielleicht gut für den “Wohlstand” der Ausbeuterländer, aber gut für die Arbeiter und ihre Herkunftsländer – ernsthaft jetzt? Sind – legale – Arbeitsmigranten selbst unter den Verhältnissen in Deutschland nicht auch Konkurrenten auf einem stark angespannten Mietwohnungsmarkt, oder denkt Schuler hier hauptsächlich an den Wohlstand der Vermieter? Ist Schuler wirklich so naiv, dass sie die für jeden offensichtlichen Probleme einfach nicht sehen will und Migration einseitig in dasselbe rosarote Licht taucht wie der UN-Migrationspakt?