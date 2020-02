Anmerkung Marco Wenzel: Hier nochmals der Link zum Interview mit Nils Melzer: «Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System».

Lesen Sie dazu auch: Ein Dokument, das belegt: Der „Westen“ ist eine kriminelle Vereinigung. Wir sind wahrlich nicht die Guten.

Dazu: Press freedom is at risk if we allow Julian Assange’s extradition

Roy Greenslade

(…) What Manning and Assange did cannot be construed as espionage. They were casting light on the US government’s murky secrets and, in the case of the collateral murder video, the lengths it was prepared to go in order to cover up a massacre. That’s journalism, pure and simple…

(…) I don’t think it’s too far-fetched to see a parallel between the Assange case and the Dreyfus affair in the 1890s, in which a Jewish artillery captain in the French army was falsely convicted of spying. At least Dreyfus was eventually released from Devil’s Island. If the US gets its hands on Assange, there will be precious little hope of escape.

It is sobering to note that Manning, whose original sentence was commuted, is now in jail because she refuses to testify against Assange. She, too, is a hero of press freedom.

Quelle: The Guardian