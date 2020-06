Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Der Sachverständigenrat (die Wirtschaftsweisen) nähern sich einer realistischeren Sicht bzw., anders ausgedrückt, den Szenarien der anderen Sachverständigen (minus 7 bis minus 10 Prozent). Man fragt sich, warum im März, zum Anfang der Pandemie in Deutschland, ein so (zweck?)optimistisches Szenario (bestenfalls -2,8 Prozent, schlimmstenfalls -5,4 Prozent) abgegeben wurde. Gesundbeten, damit die Regierung nicht auf dumme Gedanken wie ein Konjunkturprogramm oder ein vernünftiges Kurzarbeitergeld kommt? Wie wollte der SVR das beurteilen können zu einem Zeitpunkt vor fast drei Monaten, warum hat er sich auf diese (relativ optimistischen) Zahlen festgelegt, als das neuartige Coronavirus und der zukünftige Verlauf der Krise noch so viel unbekannter und unsicherer waren? Die Prognosen des SVR sind (wie so oft) im besten Falle grob irreführend und im schlimmsten Fall im Sinne der Politikberatung schädlich. Ebenfalls interessant (und deutlich realistischer) sind wohl die Annahmen über die wirtschaftliche Erholung. Inzwischen nimmt man nicht mehr an, dass schon Ende 2021 das Bruttosozialprodukt von Ende 2019 erreicht sein wird, sondern erst ein Jahr später, also Ende 2022. Und selbst das wird noch zu optimistisch sein, weil zwar im Rahmen der Konjunkturpakete einige Impulse für die Binnenwirtschaft gesetzt werden, die aber die Verluste durch die extrem hohe Arbeitslosigkeit nicht vollständig auffangen, und das Ausland als Ziel des deutschen Exportismus noch viel stärker von der Krise betroffen ist und zum großen Teil (vor allem die EU-Länder) viel weniger Spielraum für durchgreifende Konjunkturprogramme besitzt. Auch die deutlich abgesenkten Prognosen sehen nach Zweckoptimismus aus: der Staat soll bloß nicht in die Wirtschaft eingreifen, sich bloß nicht angemessen um Lohnerhöhungen und die Binnenwirtschaft kümmern (Schulden!!!) und bloß nicht die deutsche Über-Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Vielen Arbeitnehmern stehen schwierige, quälende Jahre bevor, aber für den SVR sind Arbeitnehmer eh nur Verschiebemasse und Humanressourcen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Dass die Union und ganz besonders der Lobbyist im Ministeramt Herr Scheuer seit Jahren die Interessen von Uber und anderen betreiben wollen, ist bekannt. Aber was hat die SPD dabei geritten, diesem Wahnsinn zuzustimmen? Das Taxi ist, was viele nicht wissen (und die Koalitionäre anscheinend auch nicht), Teil des kommunalen ÖPNV – gibt es bei Bus, S-Bahn und Straßenbahn einen (auch noch so schief konstruierten) “Wettbewerb”? Taxis haben eine Beförderungspflicht – Uber hat die nicht. Taxifahrer zahlen auf ihre Einkünfte Steuern und Rentenversicherungsbeiträge – Uber-Fahrer nicht oder höchstens freiwillig. Für Taxifahrer gilt der gesetzliche Mindestlohn (zumindest auf dem Papier), für die scheinselbstständigen Uber-Fahrer nicht. Taxiunternehmer zahlen in Deutschland Steuern, die Firma Uber tut das nicht. Die Rückkehrpflicht für Uber & Co. mag theoretisch etwas Waffengleichheit herstellen, ist aber praktisch kaum zu kontrollieren und durchzusetzen. Kurz gesagt: ein solcher “Wettbewerb” ist von Anfang an nicht fair, sondern zugunsten Uber & Co. verzerrt. Taxifahren ist heute meistens ein prekärer Job, aber selbst diese schlechten Arbeitsbedingungen werden durch die unfaire Konkurrenz von Uber & Co. weiter unter Druck gesetzt. Das Ergebnis werden mehr Firmenpleiten im Taxigewerbe sein und im Durchschnitt noch niedrigere Löhne – und ein weiterer zu Lasten der Arbeitnehmer und zu Lasten der Daseinsvorsorge (zu der Taxis zählen!) deregulierter Wirtschaftsbereich. Ist das die Absicht der SPD?