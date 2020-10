Anmerkung Lutz Hausstein: Ein vielgesprechender Einstieg in die dreiteilige Serie. Man darf auf die folgenden 2 Teile gespannt sein.

Berechtigterweise wird zum Anfang darauf hingewiesen, dass das diesjährige “Jubiläum” keinerlei Resonanz mehr in der medialen Öffentlichkeit erzeugt. Die Agenda 2010 – und mit ihr Hartz IV – sind zur neuen “Normalität” in Deutschland geworden. Darauf zielt ja auch das gerade von der SPD immer wieder geäußerte “Argument”, man müsse über Hartz IV nicht mehr reden, da das ja schon so lange zurückliege. Nein, werte Genossen mit SPD-Parteibuch: Solange Hartz IV noch gilt und trauriger Alltag in Deutschland ist, liegt gar nichts zurück. Damals wie heute gilt: Hartz IV ist himmelschreiendes Unrecht!