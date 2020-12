passend dazu: Ins Brexit-Streitthema Fischfang scheint Bewegung zu kommen

Großbritannien soll der EU bei den Fangrechten nun doch entgegenkommen. Wie Medien berichten, haben die Briten ihre Forderungen deutlich heruntergeschraubt. Ob das reicht für einen Handelspakt, bleibt offen. […]

Schon jetzt bahnt sich in Großbritannien ein Reise- und Transportchaos an. In den vergangenen Tagen hatten sich auf der britischen Seite des Eurotunnels und vor den Fährverbindungen auf den Kontinent lange Lastwagenstaus aufgebaut – teils wegen des Weihnachtsfrachtverkehrs, teils aber auch wegen der Unsicherheit vor dem Brexit-Stichtag. Seit dem Wochenende kommt nun die Abschottung der EU vor dem mutierten und möglicherweise besonders ansteckenden Coronavirus in Großbritannien hinzu.

Frankreich und andere EU-Staaten haben die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Lastwagen können nicht mehr über den Ärmelkanal setzen – wo sonst normalerweise in der Vorweihnachtszeit etwa 10.000 Lkw hin und her queren.

Quelle: SPIEGEL

Anmerkung Jens Berger: Der ganze Trubel um die „neue“ Mutation und die Einschränkungen des Personen- und Warenverkehrs nach Großbritannien kommen Boris Johnson sicher nicht ungelegen, kann er so doch das zu erwartende Chaos, das am 1. Januar eintreten wird, wenn Großbritannien wahrscheinlich „ohne Deal“ aus der Europäischen Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt aussteigen wird, auf die Corona-Pandemie schieben. Insofern ist der Verdacht, dass Großbritannien die Mutation ein wenig hochspielt, durchaus eine rationale Vermutung.