Anmerkung unseres Lesers H.A.: Ein Beispiel für eine besonders plumpe Nachrichtenmanipulation des Stat. Bundesamts: Aus sinkenden Nominallöhnen (2020) werden langfristig steigende (Nominal)löhne. Eine schlechte Nachricht wird zu einer falsch positiven Nachricht. Falsch positiv, weil die nominale Steigerung bekanntlich nichts über die Reallohnentwicklung sagt, die in den frühen 2000ern durchaus rückläufig war. Die politische Abhängigkeit von Destatis ist offenbar ein Problem.

Fast alle klagen über die Folgen und die Belastungen durch die Corona-Pandemie und die Liste der Verlierer wird immer länger. Aber nicht wirklich alle werden darin einstimmen – denn wie immer gibt es auch Gewinner. Und ein Gewinner steht definitiv fest: Amazon. Schon das erste Corona-Jahr, also 2020, war ein „Geschenk“ für diesen global aufgestellten Konzern.

