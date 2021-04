Anmerkung JK: Ulrich Matthes scheint in einem Paralleluniversum zu leben. Wo wird seit einem Jahr ein offener Diskurs über die Notwendigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen gegen die Pandemie geführt? Dietrich Brüggemann hat doch völlig recht, wer die Coronapolitik der Bundesregierung auch nur ansatzweise anzweifelt wird dem Lynchmob der Berufsempörten und moralischen Besserwisser überantwortet. Die Reaktion der Mainstreammedien auf #allesdichtmachen belegt dies mehr als deutlich. Wo will Matthes zudem eine kontroverse Diskussion im Bundestag entdeckt haben wenn auch die letzte Verschärfung des Infektionsschutzgestzes mit den Stimmen der großen Koalition einfach abgenickt und in vier Tagen durch alle Instanzen geprügelt wurde?

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Wer macht, und wer finanziert solche sinnlosen “Studien”? Sowohl die Bevölkerungsentwicklung als auch die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots und -bedarfs für 2031 (in 10 Jahren) vorherzusehen, ist einigermaßen möglich, aber nicht einfach – bei jeder Zahl kann man sich leicht um 2 bis 3 Millionen nach unten oder oben vertun. Für 2050, in fast 30 Jahren, oder gar für 2080 solche Prognosen aufzustellen, gleicht aber Stochern im Nebel. Ich glaube z. B. nicht, dass irgendein Arbeitsmarktforscher im Jahr 1961 für 2020 Webdesigner oder App-Entwickler als wichtige Berufe vorhergesehen hat, oder die deutsche Wiedervereinigung und die Entwicklung EU, die beide zig Millionen Arbeitskräfte nach Westdeutschland gebracht haben… Mit anderen Worten: niemand weiß, wie viele Menschen 2050 (oder gar 2080) in Deutschland leben werden, wie viele davon arbeiten können und welche Berufe gefragt sind, oder ob nicht drei Viertel der heutigen Tätigkeiten automatisiert sind… Warum sollte ein Land, in dem z. B. 10 Millionen Menschen weniger leben als heute, nicht problemlos mit 5 Millionen Arbeitskräften weniger auskommen, denn auch heute arbeitet nur ungefähr jeder zweite? Ist nicht das viel drängendere Problem – und zwar leider seit geschlagenen 40 Jahren – die Massenarbeitslosigkeit (aktuell 3,5 Millionen Arbeitslose zuzüglich 2,7 Millionen Kurzarbeiter)? Kann man nicht aus der Vergangenheit extrapolieren, dass auch in 30 Jahren noch (gewollte) Massenarbeitslosigkeit das beherrschende Arbeitsmarktproblem sein wird und der angebliche Fachkräftemangel, genau wie heute, ein herbeiphantasiertes angebliches Problem, für das es keinerlei Evidenz (z. B. steigende Löhne) gibt? Aber wenn man den Autoren folgt und tatsächlich einen Fachkräftemangel heraufziehen sieht (in 30 bzw. 60 Jahren!!!), dann werden nur Trivialitäten berichtet: wenn die Menschen länger gesund bleiben und besser gebildet (oder ausgebildet?) sind, dann werden sie länger und produktiver arbeiten können. Wer hätte solche Selbstverständlichkeiten geahnt? Und würde aus den Studienergebnissen nicht direkt folgen, dass mehr Lehrer eingestellt, die Universitäten besser ausgestattet und finanziert werden müssen und die Gesundheit der Menschen in der Arbeitswelt erhalten und gefördert werden müsste? Alles auf Kosten der “Wirtschaft”, die das finanzieren muss?