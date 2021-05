Anmerkung unseres Lesers S.N.: Überraschung! Es war ein erklärtes Ziel der Agenda 2010, jegliche Berufsqualifikation nach nur 12 Monaten Arbeitslosigkeit zu entwerten und einen Arbeitslosen zu jeder Tätigkeit zu zwingen. Dazu kamen weitere Sozialkürzungen, welche die Wechselfälle des Lebens immer stärker auf das Individuum verlagerten. Welche Anreize setzt das, sich neben dem Beruf in der Freizeit auf eigene Kosten weiter zu qualifizieren und einen Meister zu machen? Und wie sieht es für junge Menschen aus mit der Aussicht aus, bis 67 in ihrem erlernten Beruf tätig zu sein? Die gesetzliche Absicherung gegen Berufsunfähigkeit ist 2001 ersatzlos entfallen. Und ausgerechnet Menschen in belastenden Berufen bekommen keinen bezahlbaren privaten Schutz vor Berufsunfähigkeit. Da wählt man dann womöglich eher einen Beruf, in dem man wahrscheinlich eher bis 67 durchhält.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die Handwerksbetriebe bzw. ihre Lobbyverbände können auch immer nur klagen – in diesem Fall ganz besonders ungerechtfertigt. Zu wenige Friseure? Ist das ein Wunder, wenn der Mindestlohn bei Friseuren dem miserablen allgemeinen Mindestlohn (!!) von 9,50 Euro entspricht und die Steigerung auf 10,45 Euro ab Juli 2022 “herausfordernd” genannt wird, also der Bruttolohn deutlich unter 2.000 Euro liegt? Für die angeblich fehlenden Augenoptiker werden Löhne von 2.000 bis 2.400 Euro genannt, für Hörgeräteakustiker vielleicht ein bisschen höher – Hungerlöhne allerorten. Aber vielleicht wird auf dem Bau besser verdient? Für Elektriker gilt aktuelle ein Mindestlohn von 12,40 Euro pro Stunde (ca. 2.000 Euro/Monat). Die Nettolöhne liegen also alle im Bereich von 1.300 bis 1.700 Euro, womit man in vielen Großstädten keine Mietwohnung bekommt und sich eine Familie völlig abschminken kann. Von den geringen Ausbildungsvergütungen muss man gar nicht erst anfangen. Worüber soll man mit dem HDE diskutieren, wenn er von “attraktiven Jobs” schwafelt und “händeringend” sucht, statt endlich vernünftige Löhne zu zahlen?