Der CDU/CSU die Maske abgenommen

Mafia pur, Korruption, perfekte gegenseitige Deckung. Wenn die Demokratie bei uns nur einigermaßen funktionieren würde, dann dürfte die CDU/CSU nur noch so viele Stimmen in Deutschland erhalten, wie es hierzulande Mafiosi gibt. In der Anstalt vom 4. Mai wurde ein CDU/CSU-Politiker nach dem anderen gezeigt und es wurde belegt, wie sie in mafiösen Strukturen verflochten sind, reihenweise öffentliche Gelder abzocken und sich offensichtlich gegenseitig decken. Das führt dazu, dass bei uns – wie in vielen anderen Ländern auch – politische Entscheidungen zulasten der Allgemeinheit möglich sind und politische Entscheidungen zugunsten von Einzelinteressen gefällt werden, deren Umfang in die Milliarden geht. Von Albrecht Müller

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.





Für mich war das so empörend, dass mir jegliches Verständnis für jene Menschen abgeht, die immer wieder nachplappern, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie leben würden. Das Spannende war ohne Zweifel die Erkenntnis, dass diese Strukturen bewusst geplant und trotz besseren Wissens geduldet und hingenommen werden.

Spannend, ernüchternd und deprimierend ist ohnehin, dass diese skandalösen Umstände niemanden mehr interessieren und deshalb der normale demokratische Sanktionsmechanismus nicht mehr bzw. überhaupt nicht funktioniert.

Was Max Uthoff, Claus von Wagner und ihr Team vor allem in Sachen Recherche hier abgeliefert haben, kann man ohne Zögern als Meisterwerk bezeichnen. Eine bemerkenswerte Leistung. Dazu ein paar Stichworte: