dazu: #FreeAssange

Julian Assange darf gegen die Auslieferung an die USA in Berufung gehen. Das ist eine gute Nachricht, die die Bundesregierung für ein diplomatisches Eingreifen nutzen muss. Seit fast drei Jahren sitzt der Journalist in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in Haft. Die Welt schaut zu, wie ihm zu Unrecht seit mehr als 10 Jahren die Freiheit genommen wird. Das ihm vorgeworfene Verbrechen: Die Aufklärung von Massakern an der Zivilbevölkerung, Kriegsverbrechen und schwerwiegender Menschenrechtsverletzung in US-amerikanischen Foltergefängnissen in Afghanistan und im Irak, die sonst nie an das Licht der Öffentlichkeit gekommen wären. Der Whistleblower soll deshalb demonstrativ vor den Augen der Welt mundtot gemacht werden und für immer seiner Freiheit beraubt werden. Das dürfen wir nicht zulassen! Die “europäische Wertegemeinschaft” verliert jede Glaubwürdigkeit – Jetzt könnte sie beweisen, was Pressefreiheit in Europa tatsächlich bedeutet. Die Bundesregierung muss auf die Freilassung von Assange drängen. Annalena Baerbock muss Assange politisches Asyl anbieten, wenn sie den Kampf gegen Kriegsverbrechen und für Oppositionelle und Journalisten, die zu Unrecht in Haft sitzen, ernst meint. “Beredtes Schweigen ist keine Form von Diplomatie”, Frau Baerbock!

Quelle: Sahra Wagenknecht via Facebook