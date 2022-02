Videohinweise am Mittwoch

„Impfpflicht ist Eingriff in die körperliche Unversehrtheit“ | Volker Boehme-Neßler

Es ist nicht nur ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, sondern auch in die Grundrechte in Deutschland. Das sagt der Rechts- und Politikwissenschaftler Volker Boehme-Neßler.

Der Staat hat die Pflicht die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Er muss also handeln. Aber inwieweit ist eine mögliche Impfpflicht geeignet solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen?

Omikron hat die Situation stark verändert. Die Impfung hat lediglich schadensregulierende Wirkung. Gegen eine Infektion hilft sie nur bedingt.

Bleibt also die Verhältnismäßigkeit, so der Experte Boehme-Neßler.

Quelle: Bild TV, 27.01.2022

Prof. Volker Boehme-Neßler [Auszug transkribiert, CG]: “Die Verfassung sagt dem Staat, du hast die Pflicht, die Gesundheit und das Leben deiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Insofern muss der Staat ein funktionierendes Gesundheitssystem unterhalten. Aber die Frage ist, ob die Impfpflicht dafür überhaupt geeignet ist, eine mögliche – wir reden ja nicht von der tatsächlichen Überlastung, sondern von einer möglichen – Überlastung des Gesundheitssystems [zu verhindern]. Das Problem ist glaube ich, seit Omikron sind die Spielregeln anders. Die Impfung wirkt fast gar nicht mehr gegen Omikron, das sieht man an Zahlen. Gucken Sie sich Portugal oder Bremen an. Das sind zwei Staaten, die haben unglaublich hohe Impfquoten. Da gibt es praktisch keine Impflücke, und trotzdem gehen die Inzidenzen durch die Decke. Das heißt möglicherweise sind die Impfstoffe, die wir gerade haben, gar nicht geeignet, das Ziel zu erreichen, nämlich die Ansteckung zu verhindern. Und dann darf man natürlich die Bürger nicht mit einer Pflicht belegen, sich dann trotzdem impfen zu lassen. […] Eine Pflicht nutzt nur dann etwas, wenn man sie auch kontrollieren kann. Das ist natürlich ganz schwierig. Der Staat müsste dann wissen, welcher Bürger, welche Bürgerin hat sich wie oft impfen lassen. Das würde ein unglaublich umfangreiches Impfregister erfordern, über ganz sensible Gesundheitsdaten. Wir reden ja nicht über irgendwelche Daten, sondern wir reden da über intime Gesundheitsdaten. Das kann man denke ich praktisch schon gar nicht in der Kürze der Zeit aufbauen. Und was den Datenschutz angeht, der ja auch von der Verfassung garantiert wird, halte ich das für ganz problematisch, einfach unglaublich viele intime persönliche Daten zu sammeln. Das sehe ich gerade nicht, wie das gehen soll.”