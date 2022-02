Videohinweise am Mittwoch

Arthur Brunner, Händler, Frankfurter Börse [Auszug transkribiert]: “[…] Ohne russisches Gas auszukommen, wäre für Europa schwierig. […] Bisher hat Russland zuverlässig geliefert. Von daher wäre es wünschenswert, dass man zu einer Einigung kommt. […] Die Verbraucher spüren es, wenn sie ihre Heizkostenabrechnung bekommen […]. Das merkt man auch an der schwindenden Kaufkraft. […] Ich persönlich glaube, dass Putin sich jetzt erstmal in ‘Stellung’ gebracht hat, um eine bessere Verhandlungsbasis zu haben. Aber er droht natürlich auch, sollte man nicht auf ihn eingehen, oder ihn weiterhin ignorieren, dass er notfalls zum Äußersten gehen wird. Aus meiner persönlichen Sicht wäre die Nichtinbetriebnahme von NordStream2 ein harter Einschnitt, weil wir in Kauf nehmen müssen, dass die Gaspreise noch weiter steigen und viele Wohnungseigentümer und Mieter mussten feststellen, wie stark sich die Gaspreise auswirken. Von daher, ein nicht wünschenswerter Effekt. Es ist im Moment ein Druckmittel, aber es ist schade, dass es soweit kommen musste.”

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Einmarsch und Sanktionen – die Verlierer sind wir alle”, von Albrecht Müller “Wetten …, dass wir von Scholz, Steinmeier und Co. nie eine so interessante Rede zu hören bekommen” und “Ratlos”. Ferner von Tobias Riegel “Russlands Rote Linien – Und wer wirklich eskaliert”.

While you struggle with higher prices, Power Elite won’t suffer at all

Biden/Harris tell us we must bear the cost to defend freedom in Ukraine. But while you & your family struggle with higher prices, the Power Elite won’t suffer at all. And if the conflict goes nuclear, they’ll be safe in cushy, massive bunkers while you & your loved ones fry.

Quelle: Tulsi Gabbard, 23.02.2022

Tulsi Gabbard: “The reality is that these sanctions don’t work. […] What we do know is that they will increase suffering and hardship for the american people and this is the whole problem with the Biden administration. They are so focused on ‘how do we punish Putin’, that they don’t care and are not focused on what is actually in the best interests of the american people.”