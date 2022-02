Anmerkung unseres Lesers J.A.: Was die Union hier von sich gibt, ist nur noch absurd. Wenn Arbeitnehmer einen (sogar deutlich) höheren Lohn erhalten, dann ist das *immer* ein Beitrag zur Armutsbekämpfung, unabhängig davon, ob die Preise steigen. Denn was ist die Alternative? Die Union war ja gegen höhere Mindestlöhne und schlägt auch jetzt keine weitere Erhöhung vor, obwohl nach der eigenen Argumentation zur Armutsbekämpfung offensichtlich 13 Euro in der Stunde besser wären als 12 Euro in der Stunde. Und natürlich hat die Union nicht plötzlich ihr soziales Herz entdeckt, das leider, leider die letzten 50 Jahre verschüttet war, sondern warnt mit den besten Unternehmer-Argumenten vor mehr Schwarzarbeit und irgendwie auch vor Entlassungen. (Wir erinnern uns, dass überall ein angeblicher Fachkräftemangel beklagt wird, vor allem in Niedriglohnsektoren wie der Gastronomie, auf dem Bau und im Pflegebereich. Ein höherer Lohn könnte helfen, Arbeitskräfte zu finden, wird aber laut IW und Union im Gegenteil zu mehr Entlassungen führen… Voodoo-Ökonomie.)