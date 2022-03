dazu auch: Bunt mit viel Blau-Gelb

Erneut heterogene Demonstrationen gegen Krieg in der Ukraine. Teilnehmer fordern teilweise auch Waffenlieferungen

Kaum zu übersehen ist die Doppelmoral vieler Akteure des Bündnisses. So gehören zu den treibenden Kräften hinter der momentanen Mobilisierung der DGB und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – beides Organisationen, die im Frühjahr 1999 den völkerrechtswidrigen Angriff der NATO auf Ex-Jugoslawien voll mitgetragen haben. Im aktuellen Aufruf des Bündnisses heißt es: »Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der russischen Führung im Herzen Europas wird immer brutaler. Sie droht mit Atomwaffen. Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite.« Wie anders klingt die Erklärung des DGB-Bundesvorstandes zum Krieg im Kosovo vom 6. April 1999. Der DGB verurteilte damals »mit aller Schärfe die ethnischen Säuberungen« im Kosovo. Vor diesem Hintergrund habe der DGB »den vom Deutschen Bundestag gefassten Beschluss respektiert, die NATO dabei zu unterstützen, durch den Einsatz von Streitkräften Verhandlungsergebnisse zu erzwingen«. Mit dieser Formulierung hieß der Gewerkschaftsbund damals ein Bombardement gut, das am Ende 78 Tage andauerte.

Auch die beiden großen Kirchen des Landes stehen wie schon 1999 fest an der Seite der westlichen Kriegsallianz. So haben wie die EKD zuvor auch die katholischen deutschen Bischöfe die Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. Sie seien »grundsätzlich legitim«, damit das Land sein »von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung« wahrnehmen könne, hieß es in einer am Donnerstag publizierten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz.

Quelle: junge Welt