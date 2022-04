dazu: Ukraine official denies Zelenskiy rejected visit offer from Germany’s Steinmeier

An adviser to Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy’s chief of staff, Serhiy Leshchenko, denied in an interview with CNN that Zelenskiy had rejected a visit offer from German President Frank-Walter Steinmeier, as reported by the Bild newspaper.

Steinmeier said on Tuesday that he had planned to visit Kyiv with his Polish counterpart and the presidents of Estonia, Lithuania and Latvia “to send a strong signal of European solidarity with Ukraine … (but) that was not wanted in Kyiv”.

Quelle: Reuters

und: Selenskyjs Ausladung Steinmeiers Die Absage sollte ein Weckruf sein

Selbst in der Ukraine bezweifeln manche, dass die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier klug war. Doch sich nun beleidigt abzuwenden und von eigenen Fehlern abzulenken, wäre die falsche Antwort aus Deutschland.

Quelle: tagesschau

Anmerkung Albrecht Müller: Ein vorzüglicher Beleg für den miesen Zustand unserer Journalisten. = Kampagnenjournalismus.