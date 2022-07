Hinweise der Woche

dazu auch: SAS unit repeatedly killed Afghan detainees, BBC finds

Newly obtained military reports suggest that one unit may have unlawfully killed 54 people in one six-month tour.

The BBC found evidence suggesting the former head of special forces failed to pass on evidence to a murder inquiry.

The Ministry of Defence said British troops “served with courage and professionalism in Afghanistan”. […]

Several people who served with special forces said that SAS squadrons were competing with each other to get the most kills, and that the squadron scrutinised by the BBC was trying to achieve a higher body count than the one it had replaced. […]

A senior officer who worked at UK Special Forces headquarters told the BBC there was “real concern” over the squadron’s reports.

“Too many people were being killed on night raids and the explanations didn’t make sense,” he said. “Once somebody is detained, they shouldn’t end up dead. For it to happen over and over again was causing alarm at HQ. It was clear at the time that something was wrong.”

Quelle: BBC

Anmerkung Moritz Müller: Es ist gut, dass die öffentlich-rechtliche BBC sich an dieses Thema herantraut und die Dinge beim Namen nennt. Die deutschen Medien sind hier zurückhaltender und der ganze Vorgang wird als möglicher Einzelfall geschildert, während aus dem BBC Bericht durchscheint, dass es sich um einen Fall von zumindest mehreren handelt. Man darf gespannt sein, was die Bundesregierung zu diesem Thema zu ihrem Verbündeten Großbritannien sagt. Will die Bundesregierung im Lichte dieser Enthüllungen weiterhin in die Rechtsstaatlichkeit Großbritanniens vertrauen, und zum Fall Assange schweigen? Dieser wird juristisch verfolgt, während im Falle von Kriegsverbrechen die Ermittlungen eingestellt werden.