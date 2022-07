Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Habeck hat also an dieser Front – bei den Ersatzlieferungen – viel zu viel versprochen. Und es bleibt weiterhin unbegreiflich, warum die Bundesregierung um jeden Kubikmeter Gas aus der Pipeline Nord Stream 1 bettelt, aber *dasselbe* Gas, das über Nord Stream 2 fließen könnte, strikt zurückweist. Die Bundesregierung verursacht durch dieses widersprüchliche und rational nicht erklärbare (vulgo: verrückte) Verhalten Energieprobleme (Knappheiten und Preissprünge) nicht nur in Deutschland (was legitim ist – die Regierung ist ordentlich gewählt und vom Bundestag gestützt), sondern auch für die restliche EU (deren Regierungen seltsamerweise die deutsche Position stützen), also 360 Millionen andere Menschen ohne Mitspracherecht. Die seltsame Begründung: “die Russen” oder “Putin” seien unzuverlässig (nachdem Russland über 40 Jahre lang durch Kalten Krieg und heiße Konflikte hindurch absolut zuverlässig geliefert hat). Habeck könnte es darauf ankommen lassen: wird Nord Stream 2 geöffnet und kommt das Gas doch nur unzuverlässig oder gar nicht, dann hätte er seinen PR-Coup. Die Gasknappheit scheint politisch gewollt. Um alte, besonders schmutzige Kohlekraftwerke und sogar Atomkraftwerke kurz vor der Abschaltung wieder ans Laufen zu kriegen? Aus grüner Sicht widersinnig und verrückt.