dazu: Zorn in Backstube Branchenverband fordert Härtefallfonds gegen Energiekrise und Insolvenzrisiko. Handwerksbäcker kündigen Protest an. Fest steht, die Krise ist in den Backstuben angekommen, vielerorts jedenfalls. Beim kleinen Meisterbetrieb um die Ecke, bei den großen Lieferbäckereien mit ihren verpackten Backwaren für Discounter und den Filialbäckereien im Vorkassenbereich der Supermärkte. Besonders brenzlig ist die Situation beim Bäckerhandwerk. Die horrenden Rohstoff- und Energiepreise seien bald nicht mehr zu stemmen, sagte Meike Bennewitz, Pressereferentin beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, am Dienstag zu jW. Die klassischen Hauptrohstoffe Weizen, Mehl, Zucker, Butter, aber auch Zutaten wie Rosinen und Walnüsse – alles hat sich verteuert. Gas und Strom sowieso, »um das Drei- oder Vierfache«, weiß Bennewitz. Tendenz steigend. Ein weiteres Problem: Vertragskündigungen durch Energieversorger zum Jahresende. Neue Abschlüsse gestalteten sich »äußerst schwierig«, sagte der Geschäftsführer der Berliner Bäckerinnung, Johannes Kamm, gleichentags gegenüber jW. Vereinzelt seien Betriebe auf die Versorgung über den Spotmarkt angewiesen und hätten Tagespreise zahlen müssen. (…) Etwas besser ist die Stimmung bei den Branchengrößen. Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer vom Verband Deutscher Großbäckereien, sagte am Montag zu jW: »Die Lage ist aufgrund allseits steigender Kosten angespannt, richtig, aber nicht kritisch, abgesehen von der Energiefrage.« Dennoch erwartet auch Juncker seitens des Bundeskabinetts: »Klare Regeln und klare Hilfszusagen – jetzt!« Ein Krisenindiz: Auf der Jahrespressekonferenz am Montag verkündete der Verband, dass die Zahl der erfassten Bäckereien in Deutschland mit mehr als 20 Beschäftigten 2021 erstmals unter die 10.000er-Marke gerutscht sei. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. »Nach übereinstimmender Auffassung aller Experten wird die Zahl der Bäckereien auch in den kommenden Jahren weiter sinken«, hieß es von Verbandsseite. Gefordert ist die Ampel. Quelle: junge Welt

dazu: Solidarität mit wem? Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbände rufen unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise – Soziale Sicherheit schaffen und fossile Abhängigkeiten beenden“ für dieses Wochenende zu Demonstrationen in mehreren Städten auf. Die Kommunistinnen und Kommunisten dieses Landes teilen die im Aufruf formulierte Sorge vor dem „Auseinanderbrechen“ unserer Gesellschaft. Zwei grundlegende Aussagen des Aufrufs, die sich auch in Reden widerspiegeln werden, teilen sie nicht – beide sind mit dem Begriff „Solidarität“ verbunden. Gefordert wird „Solidarität“ mit der Ukraine. Solidarität mit wem? Wir sehen das große Leid der Menschen der Ukraine seit der Übernahme der Regierung durch den verfassungswidrigen Sturz der damaligen Regierung im Jahre 2014. Seit diesem Jahr hat die DKP politische und praktische Solidarität mit den Menschen im Donbass geübt, deren Kinder im Bombenhagel aufwuchsen und denen der Gebrauch ihrer Muttersprache verboten wurde… In all den Jahren war von Solidarität mit diesem Teil der Ukraine nie die Rede. Mit ihm sind und bleiben wir solidarisch – aber nicht mit dem Staat, der sie unterdrückt. Es befremdet uns zweitens, wenn Solidarität von der „Ampel“ eingefordert wird. Diese Regierung hat das größte Aufrüstungsprogramm in der deutschen Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkrieges gestartet…Von dieser Regierung, die uns für ihre Weltmachtträume gerade das Geld aus den Taschen zieht, sollen wir „Solidarität“ erbetteln? Von denen, deren Programm von Aufrüstung und Wirtschaftskrieg den großen Energiekonzernen – allen voran US-amerikanischen – das Geld säckeweise in die Taschen schaufelt? Wir sind für Solidarität mit den Kriegsopfern im Donbass und der Zivilbevölkerung in der Ukraine sowie für Solidarität der Lohnabhängigen, Erwerbslosen, Rentenempfängern und Studierenden in Deutschland, denen unter Schwingen der blau-gelben Fahne gegenwärtig das Geld aus der Tasche gezogen wird, das sie für Heizung und die immer teurer werdenden Lebensmittel bräuchten… Befreit das Land von Atomwaffen! Deutschland muss raus aus der NATO! Lassen wir uns nicht das Fell über die Ohren ziehen – seien wir solidarisch innerhalb unserer Klasse! Quelle: unsere zeit

dazu auch: WF und Weltbank als Waffen im Wirtschaftskrieg IWF und Weltbank sind als Teil des US-dominierten Bretton-Woods-Systems als Machtmittel zur Umsetzung von US-Interessen gegründet worden. Ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat am Beispiel ihrer letzten Tagungen gezeigt, wie sie im aktuellen Konflikt gegen Russland und andere Länder, die die USA zu Feinden erklärt haben, eingesetzt werden. Ich habe die Analyse der TASS übersetzt: Die Finanzfront der hybriden Kriegsführung: Wie die Jahrestagungen von IWF und Weltbank verlaufen sind Es ist zu einer gängigen journalistischen Formulierung geworden, dass der kollektive Westen einen hybriden Krieg an allen – von der politischen und militär-technischen bis hin zur wirtschaftlichen und medialen – Fronten gegen Russland führt. Das ist natürlich eine Metapher: Wahrscheinlich können nicht einmal Experten sagen, was beispielsweise die Finanzfront wirklich ist. Aber ich habe die jüngsten Jahrestagungen der Führungsgremien von IWF und Weltbank in Washington gelesen und gehört, und die Berichte kommen mir wie Kriegsberichte vor, nicht im übertragenen Sinne, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. (…) Die gleichen Zugangsprobleme treten auch regelmäßig am UN-Hauptsitz auf. Vor einem Monat, nach der hochrangigen Woche der Generalversammlung, sprach ich darüber mit meinen Bekannten im russischen Außenministerium, die mir bestätigten, dass Moskau wegen der systematischen Verletzung der Verpflichtungen Washingtons, UN-Mitarbeiter und Besucher einreisen zu lassen, seit langem sehr ernsthaft nach Alternativen sucht, denn „man muss Alternativen suchen und sich nicht auf New York versteifen.“ Beim IWF könnte sich dieses Problem übrigens theoretisch automatisch lösen. Gemäß der Charta soll der Sitz des Fonds in dem Land liegen, das die größte Quote, also den größten Anteil am genehmigten Kapital, besitzt, und diesen Status beansprucht China immer selbstbewusster. Gemessen an der Kaufkraftparität ist die chinesische Wirtschaftskraft bereits größer als die der USA; in absehbarer Zeit wird die chinesische Wirtschaft auch beim nominalen Bruttoinlandsprodukt unweigerlich an die Spitze rücken, so der Tenor der Experten. Quelle: Anti-Spiegel

dazu auch: Kritik an Bidens Ukraine-Politik: Ein Hauch von Wagenknecht in Washington Im US-Kongress wächst die Zahl derer, die an der Weisheit der Ukraine-Politik des Präsidenten zweifeln – und schnelle Verhandlungen mit Moskau fordern. Dabei addieren sich, wie in Deutschland, linke und rechte Strömungen. Monatelang blickte US-Präsident Joe Biden zufrieden auf eine überparteiliche Mehrheit im Kongress. Wenn es um die Unterstützung der Ukraine gegen Russlands Angriffskrieg ging, trugen Demokraten und Republikaner immer wieder die Linie des Präsidenten mit: Beide Parteien sagten Ja zu Waffenlieferungen. Beide sagten Ja zur Sanktionspolitik gegenüber Moskau. Und beide trugen eine Politik mit, die es Kiew überlässt, wann und unter welchen Umständen das von Wladimir Putin angegriffene Land in mögliche Verhandlungen über einen Waffenstillstand einsteigen will. Jetzt bröckelt diese breite Mehrheit, jeden Tag ein bisschen mehr – und von beiden Seiten. Quelle: RND

dazu: KPC schließt Schlüsselkongress mit “Zuversicht, auf dem neuen Weg neue, größere Wunder zu schaffen” ab

(Eigene Übersetzung)

(…) Der Kongress stimmte auch der Aufnahme von Aussagen in die Parteisatzung zu, wie z.B. die Stärkung der politischen Loyalität im Militär, die Stärkung des Militärs durch Reformen, Wissenschaft und Technologie sowie Personalausbildung und die Führung des Militärs in Übereinstimmung mit dem Gesetz; die Anhebung der Volksstreitkräfte auf Weltklasse-Niveau; die vollständige, treue und entschlossene Umsetzung der Politik “Ein Land, zwei Systeme”; die entschlossene Bekämpfung und Abschreckung von Separatisten, die die “Unabhängigkeit Taiwans” anstreben.

“Diese Änderungen bekräftigen die Verpflichtung der Partei, ein starkes Militär mit chinesischen Charakteristika aufzubauen, nachhaltige und stetige Fortschritte bei der Politik des einen Landes und der zwei Systeme zu machen, die nationale Wiedervereinigung voranzutreiben, den Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern und die Flut des menschlichen Fortschritts anzuführen”, heißt es in der Resolution. […]

China ist dabei, in das Zentrum der internationalen Arena einzutreten bzw. hat dies bereits getan, so dass die KPCh eine größere Idee auf einer höheren Ebene haben muss, um verschiedene Werte, die von verschiedenen Ländern auf der Welt geteilt werden, einzubeziehen, anstatt sie auszuschließen, und um eine menschliche Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen, so die Experten.

Nur so können wir die so genannte “Theorie des Kampfes der Kulturen”, die “Thukydides-Falle” oder einen neuen Kalten Krieg vermeiden”, so Wang.

Das Konzept der “gemeinsamen Werte der Menschheit”, das die KPCh vorstellt, unterscheidet sich stark von den “universellen Werten”, die der Westen propagiert, so die Experten. […]

Nachdem die Partei ein Jahrhundert großer Anstrengungen hinter sich gebracht habe, beginne nun eine neue Reise, auf der sie sich neuen Prüfungen stellen müsse, sagte Xi auf der Abschlusstagung am Samstag. “Wir sind völlig zuversichtlich und fähig, auf der neuen Reise der neuen Ära neue und noch größere Wunder zu schaffen – Wunder, die die Welt in Erstaunen versetzen werden.”

Quelle: Global Times

dazu auch: Warum hat eine “vage”, kurze Erwähnung eines neuen Vorstoßes für “gemeinsamen Wohlstand” die Nerven von Chinas Reichen strapaziert?

(Eigene Übersetzung)

Erstmals im vergangenen Jahr als Teil eines Plans zur Bekämpfung der Ungleichheit erwähnt, hat Präsident Xi Jinping am Sonntag in seinem Arbeitsbericht an den 20. Parteitag die praktischen Auswirkungen des so genannten gemeinsamen Wohlstands dargelegt.

Xi erläuterte, wie das persönliche Einkommenssteuersystem verbessert werden soll, und hob hervor, wie China die “Einkommensverteilung und die Mittel zur Anhäufung von Reichtum gut regeln” wird.

“Wir werden rechtmäßiges Einkommen schützen, übermäßiges Einkommen korrigieren und illegales Einkommen verbieten”, sagte Xi.

Es wird davon ausgegangen, dass die Strategie auf die wohlhabende Klasse abzielt, obwohl wir bisher noch nicht wissen, wie die Aktionspläne konkret aussehen und wie intensiv sie umgesetzt werden sollen. […]

Laut Lai Ni, der für eine in Shenzhen ansässige Treuhandgesellschaft arbeitet, haben seit 2018 einige der Superreichen Chinas das Land aufgrund des sich ändernden politischen Klimas mit einem beträchtlichen Teil ihres Vermögens verlassen. […]

In China gibt es derzeit weder eine Erbschafts- noch eine Vermögenssteuer, während ein Plan für eine Vermögenssteuer seit letztem Jahr als Teil der gemeinsamen Wohlstandskampagne diskutiert wird…

Quelle: South China Morning Post