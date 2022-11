dazu: Nach Bürgergeld plant SPD-Chef das Ende der Kinderarmut

Nachdem das Bürgergeld in einer Light-Variante beschlossen wurde, plant Lars Klingbeil schon das nächste Sozialthema. Im Interview mit „Bild am Sonntag“ nennt der SPD-Chef die hohe Kinderarmut eine „Schande für unser Land“ und verspricht Besserung.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat für 2023 eine Debatte über Steuergerechtigkeit und die Finanzierung der Krisenbekämpfung angekündigt. „Die Diskussionen um eine gerechte Verteilung werden wir als SPD im kommenden Jahr sehr klar führen“, sagte Klingbeil der „Bild am Sonntag“.

Für Klingbeil steht fest: „Die Verteilungsfragen werden sich noch einmal viel deutlicher stellen. Gerade sind wir dabei, die Krise zu bewältigen. Aber wenn wir den Strich drunter machen, geht es um die Fragen: Was hat das alles gekostet? Wie wird das nachhaltig bezahlt?“ Der Parteivorsitzende strebt dabei eine stärkere Belastung der Vermögenden an: „Die SPD will grundsätzlich, dass diejenigen, die viel haben, auch mehr leisten zur Finanzierung des Gemeinwohls. Dafür werben wir.“

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Ich kann Klingbeil nur 100% zustimmen, dass die Kinderarmut in einem so reichen Land wie Deutschland eine absolute Schande ist. Faszinierend aber, dass Klingbeil nicht mit dem Hauch einer Andeutung darauf hinweist, dass die Hauptverantwortliche für das Ausmaß an Kinderarmut die Hartz-IV- und Niedriglohn-Politik der SPD-Bundesregierung unter Schröder war, von der die SPD bis heute nicht abrücken will. Übrigens ist auch die grassierende Armut unter Erwachsenen und alten Menschen eine absolute Schande und genauso von der SPD verursacht; bei den Rentnern kommt zur offiziellen Lohndumping-Politik noch die krasse Rentensenkungspolitik dazu. Alles die Schuld der SPD! Außerdem muss man noch erwähnen, dass zwar die (geplante) Hilfe für arme Kinder durch die Kindergrundsicherung viel besser ist als nichts, es aber eigentlich nicht sein kann, dass der Staat mit den Steuergeldern, die fast ausschließlich von Arbeitnehmern bezahlt werden, womit das Lohndumping der Unternehmerseite ausgeglichen bzw. eigentlich subventioniert wird. Arme Kinder haben arme Eltern, und diese Eltern sind arm, weil die deutschen Löhne auf ein indiskutabel niedriges Niveau gedrückt worden sind – alles dank der tätigen Mithilfe der SPD.

dazu auch: Bundeshaushalt 2023: Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende – mit Vergleich zu Soll 2022 und Soll und Ist 2021

Auch im Bundeshaushalt 2023 gilt: “Ansatz des Haushaltstitels für die Verwaltungskosten nicht realistisch”. Unter dieser Zwischenüberschrift des Bundesrechnungshof (BRH) hieß es in der “Information über die Entwicklung des Einzelplans 11 (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2020” (Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO – Gz.: VI 1 – 20 08 05 (2019) – Berlin, 12.09.2019): “Der Bundesrechnungshof fordert, dass das BMAS die Ansätze für Verwaltungskosten sowie Eingliederungsleistungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende sachgerecht veranschlagt und damit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit Rechnung trägt.” Anmerkung: Beim Soll-Ist-Vergleich 2023-2021 (Spalten 9 und 10) ist insbesondere die weiterhin fehlende Haushaltswahrheit zu beachten!

