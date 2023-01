Anmerkung Christian Reimann: Es ist sicherlich lediglich ein Zufall, dass die geplante Auszahlung des Kindergeldes und die Herabsenkung des Wahlalters im Wahljahr 2025 stattfinden sollen.

dazu: Experten warnen vor Anstieg der Kinderarmut in Deutschland

Schon seit Jahren verschärfe sich die Kinderarmut im Land, sagt der Präsident des Kinderschutzbundes. Und 2023 werde es noch deutlich schlimmer. (…)

Hilgers warnte davor, dass Familien mit Kindern 2023 mit den Regelsätzen im Bürgergeld nicht auskommen würden. Die Erhöhung komme zu spät und werde von der Inflation direkt wieder aufgefressen.

In Bezug auf Geringverdiener sagte er, die Erhöhung des Mindestlohns sorge in schwierigen Zeiten dafür, dass der finanzielle Absturz für Menschen mit geringem Einkommen nicht ganz so schlimm sei. Er müsse allerdings angesichts der Inflation schnell wieder steigen – auf mindestens 13 Euro, besser auf 14 Euro. »Das würde helfen, dass weniger Familien in Armut sind.« Derzeit liegt der Mindestlohn bei zwölf Euro.

Hilgers forderte zudem weitere Sofortzuschläge für Kinder im nächsten Jahr. Die Politik dürfe Familien in der Not nicht hängen lassen. Er mahnte außerdem erneut an, die Pläne der Ampelkoalition für eine Kindergrundsicherung zügig umzusetzen.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Hilgers hat Recht mit seiner Warnung vor der wachsenden Armut und Kinderarmut (arme Kinder haben immer arme Eltern). Leider benennt er (laut SPIEGEL) den Krieg in der Ukraine als (wesentliche) Ursache der Inflation, obwohl der Krieg an sich nur für einen kleineren Teil und erst die vorsätzlich und ohne Sinn und Verstand verhängten Sanktionen von Deutschland und EU gegen Russland die Energiearmut und die starken Preissteigerungen verursacht haben. Daraus macht der SPIEGEL dann “Folge von Putins Angriffskrieg”, was definitiv Fake News oder, auf deutsch, glatte Lügen sind. Wahrscheinlich war Putin aber auch, wenn man nur lange genug nachschaut, überhaupt am massiven Anstieg der Armut in Deutschland schuld, die keineswegs von wechselnden Bundesregierungen derselben neoliberalen Couleur (Kohl, Schröder, Merkel) hervorgerufen und verschärft worden ist. Auch heute noch könnte man die Armut drastisch eindämmen, durch deutliche Lohnsteigerungen (dankenswerterweise von Hilgers benannt) und höhere Sozialleistungen, ggf. zulasten einer viel zu reichen vermögenden Klasse. Dass diese Möglichkeiten nicht genutzt und fast nicht diskutiert werden: auch daran ist nicht Putin schuld, sondern eine durch und durch neoliberale Politik und Presse.

dazu auch: Verschärfte soziale Ungleichheit: Zwei Jahre Inflationskrise

Die hohe Inflation verschärft die soziale Ungleichheit. Selbst wenn die Preissteigerungen zeitnah wieder zurückgehen sollten, bliebe das Verteilungsproblem bestehen. (…)

Wie sich die Entlastungspakete auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland auswirken werden, bleibt abzuwarten. Trotz der ergriffenen Maßnahmen droht eine Zunahme von Armut. Außerdem droht sich die Lage von Haushalten zu verschärfen, die sich bereits jetzt in Armut befinden. Indizien wie der Ansturm auf die Tafeln sind in jedem Fall als Alarmzeichen zu bewerten.

Dabei muss diese drohende Entwicklung vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre gesehen werden. So ist in den vergangenen drei Jahrzehnte ein Anstieg der Einkommensungleichheit festzustellen. Zudem weist Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr hohe Ungleichverteilung der Vermögen auf. Ein besonders beunruhigender Trend ist der seit 2006 auszumachende Anstieg der Armutsquote, wobei zuletzt die Corona-Krise für eine deutliche Verschärfung gesorgt hat.

Zwar ist die Wohngeldreform zu begrüßen, da der Kreis der Anspruchsberechtigten durch das sogenannten Wohngeld-Plus-Gesetz von knapp 700.000 Haushalten auf zwei Millionen steigt, weil künftig auch Menschen mit höheren Einkünften Wohngeld erhalten. Zudem wird sich durchschnittliche Wohngeldbezug von aktuell 180 Euro auf 370 Euro fast verdoppeln. Als problematisch zu bewerten ist aber die Bürgergeldreform, und zwar mit Blick auf die Armutsgefährdung die viel zu geringe Erhöhung des Eckregelsatzes. So verweist der Paritätische Wohlfahrtsverband in seiner Bewertung darauf, dass die Steigerung um elf Prozent auf 502 Euro gerade einmal ein Inflationsausgleich sei, der die Menschen längst nicht aus der Armut führe. Nach eigenen Berechnungen des Paritätischen würde ein bedarfsdeckender Regelsatz 725 Euro betragen.

Quelle: Blickpunkt WiSo

und: Das Wohngeld Plus: Eine deutliche Erhöhung und Ausweitung der Unterstützung bei steigenden Wohnkosten. Zugleich: Gut gemeint muss auch gemacht werden (können)

In Deutschland gibt es 77 Großstädte, in denen jeweils mehr als 100.000 Einwohner leben. »49,2 Prozent der rund 8,4 Millionen Haushalte, die in Deutschlands Großstädten zur Miete wohnen, müssen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens ausgeben, um ihre Miete (bruttowarm) zu bezahlen. Das entspricht mehr als 4,1 Millionen Haushalten, in denen etwa 6,5 Millionen Menschen leben. Dabei sind eventuelle Sozialtransfers und Wohngeld bereits berücksichtigt.

Quelle: Aktuelle Sozialpolitik