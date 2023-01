Anmerkung André Tautenhahn: Die „Lokalausgaben der NATO-Pressestelle“ haben auffallend viel Verständnis für die Ausreden der USA, selbst keine Panzer liefern zu wollen, weil deren Modell zu kompliziert sei und zu viel Sprit verbrauche. Man wolle den Ukrainern keine Systeme aufbürden, die sie nicht nutzen, reparieren und instand setzen könnten, heißt es. Kritik an diesen vorgeschobenen Gründen bleibt verhalten, die Zögerlichkeit des Kanzlers ist für deutsche Medien ein Skandal. Er soll seine Zustimmung zu den Leoparden geben, die inzwischen schon als Super-Panzer verklärt werden. Das müssen sie wohl auch sein, da es ja nur um eine überschaubare Stückzahl geht, bei der man sich ja fragen könnte, was diese überhaupt ausrichten soll.

dazu: Kampfpanzer für die Frühjahrsoffensive

Unmittelbar vor der heutigen Waffenstellerkonferenz auf dem US-Stützpunkt Ramstein schweigt sich die Bundesregierung weiter über eine mögliche Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine aus. Der Druck, die Kampfpanzer zu liefern, ist gestern erneut gestiegen. Die USA lehnen die Lieferung von M1 Abrams-Panzern ab, verlangen aber von Deutschland, Leopard 2-Panzer an die Ukraine auszuhändigen. Gebraucht werden die Kampfpanzer in hoher Stückzahl einem US-Medienbericht zufolge für eine ukrainische Frühjahrsoffensive, die Militärs aus der Ukraine und den Vereinigten Staaten in diesen Tagen planen. Die Lieferung der dafür nötigen Waffen soll in Ramstein geregelt werden. Washington erklärt sich dem Bericht zufolge nun zur Genehmigung eines umfassenderen Beschusses der Krim bereit. Warnungen, damit könne man Russlands rote Linien überschreiten und eine weitere Kriegseskalation, womöglich gar einen Nuklearangriff auslösen, werden abgewiesen. In der Vergangenheit überschritt der Westen mehrmals Russlands rote Linien – mit dramatischen Folgen. Ein etwaiger Nuklearangriff träfe dabei laut aktuellem Stand Europa, nicht die USA.

Quelle: German Foreign Policy