Hinweise des Tages II

dazu: Außenministerium veröffentlicht Dokument über Chinas Position zur politischen Lösung der Ukraine-Krise

Das chinesische Außenministerium hat am Freitag auf seiner Webseite ein Dokument über Chinas Position zu einer politischen Lösung der Ukraine-Krise veröffentlicht.

Das Dokument enthält zwölf Vorschläge zur Lösung der Ukraine-Krise mit politischen Mitteln, darunter die Achtung der Souveränität aller Länder, der Abschied von der Mentalität des Kalten Krieges, die Einstellung der Feindseligkeiten, die Wiederaufnahme der Friedensgespräche, die Lösung der humanitären Krise, der Schutz von Zivilisten und Kriegsgefangenen, die Aufbewahrung von Sicherheit der Atomkraftwerke, die Reduzierung strategischer Risiken, die Erleichterung der Getreideexporte, der Schluss mit einseitigen Sanktionen, die Sicherstellung der stabilen Industrie- und Lieferketten sowie die Förderung des Wiederaufbaus nach Konflikten.

Klicken Sie hier, um die englische Version des Dokuments zu lesen.

Quelle: CRI online

dazu auch: Ukraine-Krieg: Chinesen und Inder wollen Frieden

Meinungsumfrage des European Council for Foreign Relations: Die Welt ist gespalten; Ruf nach sofortigem Ende des Krieges in den Schwellenländern deutlich lauter als im Westen.

Die Welt ist in mehrfacher Hinsicht tief gespalten, was die Haltung zum Ukrainekrieg angeht, das ist das Ergebnis einer höchst aufschlussreichen Meinungsumfrage, die im Auftrag des European Council for Foreign Relations (ECFR) in 14 Ländern durchgeführt und deren Ergebnisse am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht wurden.

Befragt wurden Bürgerinnen und Bürger in neun EU Ländern (Spanien, Dänemark, Portugal, Frankreich, Deutschland, Polen, Rumänien und Italien) sowie in China, Indien, Russland, Großbritannien, in der Türkei und in den USA. In China wurden nur Personen in den Metropolen Shanghai, Beijing, Guangzhou und Shenzhen befragt.

Die Umfragen wurden im Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt. In China waren örtliche Meinungsforschungsinstitute beteiligt, ansonsten wurden die Interviews von Gallup, DataPraxis und YouGov durchgeführt.

Quelle: Telepolis