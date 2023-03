Videohinweise am Mittwoch

General a.D. Harald Kujat [Auszüge transkribiert, CG]: “Einen Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Die politischen Ziele deretwegen man diesen Krieg führt, werden von keinem erreicht. Den Krieg kann weder Russland gewinnen, noch die Vereinigten Staaten, noch – und schon gar nicht die Ukraine. […] Für die Ukraine kommt es eben sehr darauf an – entscheidender Punkt – die Krim zu erobern. Das wird der Ukraine nicht gelingen. […] Den Vereinigten Staaten wird es zwar gelingen, Russland zu schwächen – militärisch, wirtschaftlich sicher auch. Aber nicht in einer Weise, dass Russland nicht mehr ein geopolitischer Rivale ist, so, wie sie das eigentlich vorhaben. Denn Russland ist und bleibt eine nuklearstrategische Supermacht – größer als die Vereinigten Staaten beispielsweise. Und Russland ist auch wirtschaftlich überhaupt nicht am Boden, so wie wir das glaubten. Sondern im Gegenteil, Russland hat politisch erheblichen Erfolg, einfach schon dadurch, dass das Interesse am Beitritt in die BRICS-Kooperation immer größer [wird] und immer mehr Staaten, auch so wichtige, wie beispielsweise Saudi-Arabien, dem beitreten wollen. Das ist der Grund, warum ich sage: Den Krieg wird niemand gewinnen. […] Wir hören immer: Die Russen haben gewaltige Verluste. In Wahrheit ist es so, dass die Russen tatsächlich große Verluste hatten in den ersten sieben Wochen, aber danach eben nicht mehr. [Sie haben] auch nach wie vor Verluste, aber nicht in der Dimension. Die großen Verluste sind auf der ukrainischen Seite. Der [US]-amerikanische Generalstaabschef hat vor zwei Monaten schon gesagt, es sind 100.000, die entweder gefallen sind oder so schwer verwundet, dass sie nicht mehr einsetzbar sind. Jetzt sind es etwa 125.000. Dazu kommen 35.000 Vermisste und 12.000 Fahrenpflichtige, sagt die Ukraine. Die Amerikaner sagen, es ist das Doppelte. Dann sind wir jetzt schon fast in einer Größenordnung, die der ursprünglichen Größe der ukrainischen Streitkräfte entspricht. Die Ukrainer haben inzwischen acht Mobilisierungswellen durchgezogen. Jetzt werden auch alte Männer eingezogen und sechzehnjährige Jungs werden eingezogen. Und es gehen Häscher durch die Straßen und fangen Männer ein, um sie zum Kriegsdienst zu bringen. […] Die ukrainischen Streitkräfte sind am Ende. Das ist das Problem. Sie werden noch in der Lage sein natürlich, sich etwas zu verteidigen. Aber sie sind zu einer großen Offensive nicht in der Lage. […] Wenn man ausnahmsweise mal auf die Militärs hören würde, würde man sagen: Das, was Selenskyj vorhat, ist unerreichbar.”

Anmerkung CG: Das Original-Video u.a. mit Harald Kujat auf dem Youtube-Kanal des Erhard-Eppler-Kreis wurde inzwischen auf “privat” gestellt. Es sind deshalb nur noch Kopien verfügbar.