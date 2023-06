Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

International – NATOisierung Europas , Prof. Heinz Gärtner [242]

Vor drei Tagen hat das Europaparlament mit überwiegender Mehrheit eine Resolution beschlossen, welche neben einer Reihe von wichtigen Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine auch verlangt, die NATO aufzufordern, der Ukraine den möglichst raschen Beitritt zur NATO anzubieten. In einem Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied und Politikwissenschafter Prof. Heinz Gärtner diskutiere ich die mittel- und langfristigen Konsequenzen eines derartigen Schrittes für die europäische Sicherheitspolitik. In aller Kürze, so vertritt Gärtner die Meinung, dass damit frühere Perspektiven einer eigenständigen europäischen Sicherheitsarchitektur (Schlagworte KSZE, Helsinkiprozess) endgültig zu Grabe getragen werden und die bereits in den letzen Jahren klar verfolgte Politik der Ein- bzw. Unterordnung Europas unter die globalen sicherheitspolitischen Interessen der USA bzw. der NATO verstärkt wird. Letztlich wird das zu einer neuerlichen Teilung Europas führen.

Es ist bedauerlich, dass diese äußerst wichtige Beschlussfassung des Europaparlaments in den Mainstreammedien bislang kaum erwähnt und diskutiert worden ist. Dieses Gespräch soll einen Beitrag zu einer möglichst breiten und öffentlichen Debatte darstellen.

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite.

Quelle: International, 18.06.2023

Jugendliche im Widerstand: Edelweißpiraten

Köln im Herbst 1944: In der kriegszerstörten Stadt leistet eine kleine Gruppe von Jugendlichen bewaffneten Widerstand gegen das Nazi-Regime. Bartholomäus Schink, Franz Rheinberger und Fritz Theilen gehören zu den sogenannten “Edelweißpiraten”, einer ursprünglich unpolitischen Jugendbewegung, die von den Nationalsozialisten verboten und verfolgt wurde.

Die sogenannten Edelweißpiraten waren eine ursprünglich unpolitische Jugendbewegung, die gegen das Nazi-Regime Widerstand leistete. Der Gruppe gehörten Mädchen und Jungen an, die zumeist aus der Arbeiterklasse stammten. Gegen Kriegsende radikalisierte sich ein Teil von ihnen: Sie verbreiteten regimefeindliche Parolen und verübten Anschläge auf NS-Einrichtungen und -Funktionäre.

Zentrum des Widerstandes war das Kölner Arbeiterviertel Ehrenfeld. Die Gruppe lebte versteckt in den Kellern der ausgebombten Häuser. Dort hatten die Jugendlichen Lebensmittel- und Waffenlager eingerichtet und geflüchteten Juden, Deserteuren und Zwangsarbeitern Unterschlupf gewährt. Nach der Ermordung eines NSDAP-Ortsgruppenleiters Ende Oktober 1944 setzte die Gestapo ein Sonderkommando ein, um die von ihnen so bezeichnete „Ehrenfelder Terrorgruppe“ zu verfolgen und an den Galgen zu bringen.

Die Autoren Georg Wellmann und Ingolf Gritschneder haben Dokumente, Fotos, Interviews und persönliche Erinnerungen zusammengetragen und schildern fast 80 Jahre nach Kriegsende ein nun vollständiges Bild der Ereignisse. Zu Wort kommen neben Zeitzeuginnen auch der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum und die deutsch-französische Journalistin Beate Klarsfeld. (WDR 2022)

Quelle 1: ARTE (lange Fassung, 51:50 Min.)

Quelle 2: ARD Mediathek (kürzere Fassung, 43:34 Min.)

“Das ist schon Deflation!” – Heiner Flassbeck sieht Ende der Inflation und schwere Rezession

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 4,0 Prozent an, während die US-Notenbank Fed nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Verschnaufpause einlegt. Die Mehrheit der Ökonomen geht davon aus, dass die Leitzinsen sowohl in den USA als auch in Europa im Jahresverlauf weiter steigen werden. Am 27. Juli folgt bereits der nächste Zinsentscheid des EZB-Rats, bevor sich die Währungshüter im August in die Sommerpause verabschieden.

Wirtschaftsprofessor Heiner Flassbeck, ehemaliger Chefvolkswirt der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD), kritisiert die Geldpolitik der EZB scharf: “Wir bremsen mitten in eine Rezession hinein”, sagt Flassbeck. “Ich bin extrem skeptisch, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht.”

Die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation hält Heiner Flassbeck für unbegründet, da die Erzeugerpreise in den vergangenen Monaten deutlich gesunken seien, was sich auch in weiter sinkenden Verbraucherpreisen niederschlagen werde. Angesichts der hohen Sparquote sowohl bei Verbrauchern als auch Unternehmen müssten sich die EU-Staaten zwangsläufige höher verschulden. Seinen Lösungsvorschlag für ein stabiles europäisches Währungssystem zeigt Heiner Flassbeck im Interview auf.

Neues Buch von Heiner Flassbeck “Atlas der Weltwirtschaft 2022/23” (Westend Verlag)

Quelle: Finanzexperten im Interview – biallo, 18.06.2023 Inflation: “EZB führt uns mit falschen Kurs in die Rezession” / Interview mit Heiner Flassbeck

Alle reden von der Inflation. Der Ökonom Heiner Flassbeck sagt aber, dass die Inflation eigentlich schon wieder vorbei ist und uns die EZB mit einer falschen Geldpolitik in die Rezession führt. Im Video bei “René will Rendite” erklärt Heiner Flassbeck, wie er zu dieser These kommt.

Wichtige Stellen: 00:00 Warum das Inflationsproblem überschätzt wird 05:57 Die Fehler der EZB bei der Inflationsbekämpfung 06:50 Der falsche Kurs der EZB tritt den Immobilienmarkt – und die Regierung schweigt 08:25 Der Sparkurs der Regierung ist völlig verrückt – der Staat muss Schulden machen 19:40 Die Irrtümer und falschen Theorien der Ökonomen 27:04 Warum die EZB-Banker eigentlich alle zurücktreten müssten 29:54 Die Unterschiede in der Inflationslage in den USA und Europa

Flassbeck stützt seine Aussage auf die Erzeugerpreise, die sind einigen Monaten bereits stark fallen: „Wenn vor einem Jahr noch alle gesagt haben, dass Erzeugerpreise stark steigen und dass das der Vorbote für eine stark anziehende Inflation ist, dann müssen doch jetzt fallende Erzeugerpreise anzeigen, dass sich die Lage wieder normalisiert.“

Stattdessen halte die EZB an ihrer restriktiven Geldpolitik fest. „Wenn die das weitermacht und die Zinsen erhöht, dann hat die EZB in einer Art und Weise versagt, die ungeheuerlich ist. Eigentlich hat sie jetzt schon versagt, weil sie die Inflationslage falsch eingeschätzt hat“, wettert Flassbeck in dem Interview.

Der Ökonom fürchtet, dass die EZB mit ihrer verfehlten Geldpolitik die Wirtschaft in eine schlimme Rezession führen werde. Er hat daher eine klare Forderung: Eigentlich seien bei der EZB Rücktritte fällig, da jemand die Verantwortung für diese Fehler bei der Bekämpfen der Inflation übernehmen müsse.

Quelle: Clemens Schömann-Finck, 12.06.2023

Aktuelle Stunde | Fünf Minuten mit Sahra Wagenknecht

Von Astrid Houben

Quelle: WDR, 14.06.2023 Sahra Wagenknecht via Twitter: “DIE #LINKE hat sich auf einen Kurs begeben, der viele ehemalige Wähler nicht mehr erreicht. Deshalb diskutieren inzwischen viele über die Gründung einer neuen #Partei. Im WDR begründe ich, warum das nicht so einfach ist und wo ich meine #Zukunft sehe.”

Rede MdB Sevim Dağdelen – Nationale Sicherheitsstrategie so planlos wie das Heizungsgesetz

Plenarrede von Sevim Dağdelen (Die Linke) am 16. Juni 2023 im Rahmen der Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung zur „Nationalen Sicherheitsstrategie“ (20/7220): Die Nationale Sicherheitsstrategie der Ampel ist so planlos und konzeptlos wie ihr Heizungsgesetz. Die Bundesregierung hängt sich einfach nur an die USA und im fatalen Glauben, die Sicherheitsinteressen der USA seien deckungsgleich mit denen der Bevölkerung in Deutschland, richtet sie ihre Politik darauf aus, Washington in Sekundenteilen zu folgen. Die geplante gigantische Aufrüstung ist auf Pump finanziert. In einer multipolaren Welt braucht es Dialog und Diplomatie auf Augenhöhe, sonst landet Deutschland mit seiner US-Gefolgschaft im Abseits.

Quelle: Sevim Dağdelen, 20.06.2023 Phoenix der Tag: Sevim Dagdelen zur Nationalen Sicherheitsstrategie der Ampel-Regierung

Phoenix der Tag am 14. Juni 2023: Schaltgespräch mit Sevim Dagdelen (Die Linke, Obfrau im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik) zur Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung und Debatte in der Partei Die Linke.

Quelle: Sevim Dagdelen, 21.06.2023

Eine soziale und echte europäische Perspektive für den Westbalkan

15.06.2023 – Andrej Hunko: Vor 20 Jahren wurde den Ländern des Westbalkans eine EU-Beitrittsperspektive versprochen. Heute steht weiterhin keines dieser Länder kurz vor einem EU-Beitritt. Die Menschen brauchen auch eine soziale Perspektive, statt einem geopolitischen Blick der EU auf die Region.

Quelle: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag Bundeswehreinsatz im Libanon beenden und Julian Assange umgehend freilassen!

14.06.2023 – Andrej Hunko: Die Argumentation für die Verlängerung des UNIFIL-Mandats überzeugt nicht: In 17 Jahren des Bundeswehreinsatzes im Libanon ist keine einzige Waffe durch die deutsche Marine entdeckt worden, denn die Waffenhändler benutzen die Landwege. Dabei gilt die Unterbindung des Waffenschmuggels als Hauptziel der deutschen Präsenz dort. 30 Mio. Euro pro Jahr müssen anders investiert werden.

In der Enquete-Kommission für Afghanistan wird oft gefragt: Warum gibt es so wenig Evaluierung und kritische Diskussionen im Parlament? Unsere jetzige Debatte ist Ausdruck dieser Tendenz: Seit 1994 sollen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr mit Parlamentsmandat begleitet werden. Seitdem haben dazu bereits 238 Debatten im Bundestag stattgefunden. 238-mal wurde es dem Mandat unverändert zugestimmt. Dieses Mal wird es der 239. Einsatz sein.

Quelle: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) – Jung & Naiv: Folge 646

Im Interview mit @thilojung kommt die Verteidigungsausschuss-Vorsitzende @MaStrackZi ins schwimmen, wie sich Mitgliedschaft in Rüstungslobbyverbänden und Mandat vereinen lassen. Brisant: Während des Live-Interviews wird ihr Wikipedia-Eintrag von einer Bundestags- IP editiert. https://t.co/Y5zjFFWNEx — LobbyControl (@lobbycontrol) June 16, 2023 Anmerkung CG: Das komplette Gespräch vom 15.06.2023 ist hier zu finden [LINK].

TagesFakeSchau – Fall für Faeser

Nancy Faeser nennt den Kampf gegen die Desinformation „eine zentrale Herausforderung zum Schutz unserer Verfassung“. Uns ist ein Fall gefährlicher Desinformation bekannt geworden. Wir wollen die Ministerin auf diesem Wege darüber alarmieren. Es geht um eine Ausgabe der ARD-Tagesschau, die hier ausführlich seziert wird. Die scheinbare Beiläufigkeit des Fallbeispiels soll niemanden täuschen – es ist exemplarisch. Eins von Tausenden, die in ihrer Masse eine fatale Pseudo-Realität erzeugen.

Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 21.06.2023

Ukraine und neue Partei mit Wagenknecht? – Moats Auf Deutsch – Episode 5 – mit Dr. Diether Dehm

Was ist wirklich los in der Ukraine? Oberst a.D. Wolfgang Richter, analysiert die Lage. Zur aktuellen Frage Was macht Sahra Wagenknecht? spricht Dr. Diether Dehm mit der Publizistin und Autorin Ulrike Guerot sowie mit Alexander Ulrich MdB für DIE LINKE.

Quelle: Diether Dehm, 18.06.2023

International – Freiheit für Julian Assange , Prof. Fred Turnheim [241]

Vor wenigen Minuten ist bereits das nächste Video auf dem INTERNATIONAL-YouTube-Kanal veröffentlicht worden. Ich bespreche dort mit unserem Redaktionsmitglied Prof. Fred Turnheim die aktuelle Situation in der “Causa Julian Assange”. In dieser wurde vor wenigen Tagen vom Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreiches die Berufung des WikiLeaks-Gründers Assange gegen seine Auslieferung an die USA abgelehnt. Es besteht jetzt noch eine allerletzte Berufungsmöglichkeit in London, die Chancen, dass die britischen Behörden diesmal zugunsten von Assange entscheiden werden, werden allgemein als sehr gering eingeschätzt. Somit ist die Gefahr, dass er nun tatsächlich ausgeliefert werden wird, so real wie nie zuvor. Es besteht danach zwar noch die Chance einer Berufung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch dort werden die Chancen für Assange als relativ gering eingeschätzt, selbst bei einer Entscheidung zu seinen Gunsten ist zu erwarten, dass Großbritannien dieser nicht Folge leisten wird. Somit ist also zu anzunehmen, dass trotz der Appelle zahlreicher europäischer Staaten, eines Beschlusses des Europaparlamentes und auch eines Appells der australischen Regierung die USA gemeinsam mit Großbritannien diese ungeheuerliche Verletzung fundamentaler Freiheitsrechte durchziehen und ein Exempel statuieren werden. Man sollte nicht vergessen, worum es tatsächlich geht: Julian Assange hat Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak aufgedeckt und öffentlich gemacht. Von wegen Vorkämpfer “westlicher Werte” und Verteidiger der Menschenrechte…

Quelle: International, 17.06.2023 Assange’s Last Chance At Freedom (guest: Chris Hedges)

Chris Hedges on Twitter.

Hedges’s Substack.

Quelle: The Jimmy Dore Show, 19.06.2023 Am Set: 4. Solidaritätskonzert für Julian Assange – Die Interviews

Die Publikumsinterviews

Anfang Juni 2023 lehnte der oberste Londoner Gerichtshof ein weiteres Mal die Berufung gegen die Auslieferung von Julian Assange in die USA ab. Dort droht ihm eine Anklage und langjährige Haftstrafe, da er als Publizist unangenehme Wahrheiten ans Licht förderte.

Beim 4. Berliner Solidaritätskonzert trafen sich Menschen, die verstehen, dass es uns alle trifft, wenn die Meinungs- und Informationsfreiheit derart bedroht wird. Wir nutzten die Gelegenheit und richteten unsere Kamera auf die Zuschauer, die uns gerne Auskunft geben wollten.

Wie geht es ihnen in diesem Informationskrieg? Welche Medien nutzen sie? Fühlen sie sich gut informiert? Das wollten wir wissen. Die Antworten waren vielfältig. Wir merkten auch, welche tiefe Veränderung in der Wahrnehmung die letzten drei Jahre mit sich brachten.

Mitte Juni 2023 hat Julian Assange einen weiteren Berufungsantrag gestellt. Wir versuchen den Optimismus hochzuhalten und wissen, dass es letztlich an jedem einzelnen liegt, den Debattenraum offen zu halten.

Nächste Woche folgen an dieser Stelle die langersehnten Konzerte! […]

Es war Julian Assange, der enthüllt hat, was die Waffen der USA anrichten: Sie ermorden auch Zivilisten. Sie vernichten die Freiheit des Lebens. Weil Julian diese unbestreitbare Tatsache veröffentlich hat, weil er die angeblich garantierte Freiheit des Journalisten zur Enthüllung in Anspruch genommen hat, sitzt Julian seit vier Jahren in einem der Foltergefängnisse des Westens. Julian soll vernichtet werden und mit ihm die Freiheit des Wortes, die Pressefreiheit und damit auch der Kampf der Worte gegen Waffen“.

Hier der Link zum Talk.

Quelle: apolut, 16. Juni 2023

INTERVIEW: All I know is that Gonzalo was detained on May 1

INTERVIEW: I don’t know if my son is alive or whether he has been tortured, says Gonzalo Lira Sr. Zelensky claims Ukraine’s fight is about freedom. Well he’s not showing it to the rest of the world

About George Galloway: With 30 years worth of experience in the British Parliament, former Member of Parliament George Galloway uses his unique perspective to debate and discuss politics, geo-politics, war, society and culture with the most interesting guests and callers from around the world. MOATS: a no-holds barred review of news around the world!

THE MOTHER OF ALL TALK SHOWS

Quelle: George Galloway, 06.06.2023

FBI CAUGHT Censoring American Journalists For Ukraine!

In the latest installment of the blockbuster Twitter Files, journalist Aaron Maté discovered that the FBI, acting on behalf of the Ukrainian intelligence services, requested that Twitter censor accounts deemed to be insufficiently supportive of the Ukrainian war effort. And among the names identified by Ukraine: Aaron Maté.

Jimmy and Americans’ Comedian Kurt Metzger talk to Maté about what he learned and the level of government-influenced censorship going on at Twitter alone, to say nothing of other social media platforms.

Aaron’s Substack.

Aaron on Twitter.

Quelle: The Jimmy Dore Show, 19.06.2023

“Versäumnisse und Verantwortung” – Videozusammenfassung des Symposiums

Am 12.5.23 veranstaltete die Initiative für Demokratie und Aufklärung (IDA) ein Symposium in Bensheim bei Heidelberg mit Dr. med. Gunter Frank, RA Dirk Sattelmaier und Dr. rer. nat. Kay Klapproth.

Vor ausverkauftem Haus vermittelten unsere Referenten in einem über vierstündigen Programm Einblicke in immunologische, medizinische und juristische Aspekte rund um das Thema Corona und „Impfungen“. In der anschließenden Podiumsdiskussion, an der auch Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht, teilnahm, wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet. Hier ein kleiner Auszug des gelungenen Abends.

Die nächste Veranstaltung mit Herrn Dr. Gunter Frank und RA Beate Bahner findet am 24.7., 18 Uhr in Bensheim statt.

Website www.ida-hd.de

#aufarbeitung

Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 10.06.2023

Lab Leak 100%? Covid ‘Patients Zero’ Were WUHAN LAB Docs Doing GAIN-OF-FUNCTION: Shellenberger

Twitter files author Michael Shellenberger discusses new reporting on “patients zero.” #covid19 #pandemic

Quelle: The Hill, 14.06.2023