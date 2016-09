Schulz will Flüchtlingsabkommen mit Ägypten

EU-Parlamentspräsident Schulz plädiert für ein Flüchtlingsabkommen mit Ägypten ähnlich jenem mit der Türkei.

Schulz sagte der „Süddeutschen Zeitung“, damit solle darauf reagiert werden, dass immer mehr Menschen von Nordafrika aus den Weg über das Mittelmer wagten. Der SPD-Politiker betonte, bei dem Abkommen sollten der Schutz der Flüchtlinge und die Bekämpfung des Schlepperwesens im Vordergrund stehen. Die Vereinbarung mit der Türkei zeige, dass eine solche Zusammenarbeit möglich sei, ohne eigene Prinzipien aufzugeben. Bei Menschenrechtsorganisationen steht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und Ankara in der Kritik.

Quelle: Deutschlandfunk Anmerkung Christian Reimann: Das Abkommen mit der Türkei wird kritisiert – auch wegen der innerstaatlichen Verhältnisse zu demokratischen Prinzipien. Diese Kritik scheint Herr Schulz zu ignorieren. Noch schlimmer: Er plädiert für ein Abkommen mit einem Staat, an dessen Spitze faktisch ein Diktator ist.

Vielleicht nimmt sich dann Herr Erdogan seinen „Kollegen“ al Sisi zum Vorbild, könnte etwas zynisch geschlussfolgert werden. Dazu: Flüchtlingsabkommen mit Ägypten wäre „Verzweiflungstat“

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa ankommen, ist gesunken – die Zahl derjenigen, die im Mittelmeer ertrinken, aber nicht. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz will deshalb auch mit Ägypten ein Abkommen zur Rückführung von Migranten schließen. Zum Schutz der Flüchtlinge werde das aber nicht beitragen, sagte der Politikwissenschaftler Jan Völkel im DLF.

Seiner Meinung nach gibt es nur einen einzigen Weg zu verhindern, dass weiterhin so viele Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken – nämlich indem die EU legale Fluchtwege schafft. Jan Völkel forderte, auch Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, ohne Visum ein Flugzeug nach Europa zu nehmen, um dort dann Asyl zu beantragen. „So hätte man die Zahl der Toten im Mittelmeer in kürzester Zeit sehr radikal gesenkt.“

Der Politikwissenschaftler von der Cairo University räumte ein, dass diese Lösung „angesichts der aufgeheizten Atmosphäre“ in Deutschland und anderen Mitgliedsländern der EU „in keinster Weise realistisch“ sei. Deshalb versuche die EU, mit den Regierungen in Nordafrika zu kooperieren. Eine „Verzweiflungstat“, so Völkel. Denn wenn es darum gehe, Menschenrechte zu schützen, seien diese Länder nicht ausreichend verlässlich.

Mit der Türkei wurde vereinbart, dass sie Flüchtlinge, die von ihrem Staatsgebiet aus auf griechische Inseln geflohen sind, zurücknimmt. Im Gegenzug sagte die EU ihrerseits zu, die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei finanziell zu unterstützen. Laut Völkel wär ein solcher Pakt mit Ägypten auch deshalb schwierig, weil der Einsatz der Mittel vor Ort kaum kontrolliert werden könnte.

Quelle: Deutschlandfunk

Arbeitgeber kritisieren mögliches Ende der Willkommenskultur

Von wegen Willkommenskultur! Der Streit um den Umgang mit den Flüchtlingen in Deutschland hat die Stimmung inzwischen gewaltig gedreht. Die Unternehmer machen sich Sorgen um das deutsche Ansehen in der Welt.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer (Artikelbild) hat Politiker zur Zurückhaltung bei ihrer Wortwahl in der Flüchtlingsdebatte ausgerufen und vor Imageschäden für deutsche Produkte durch den Eindruck von Fremdenhass gewarnt. Politiker äußerten sich gegenüber Flüchtlingen und Fremden in einer Weise, die ihnen vor einiger Zeit peinlich gewesen wäre, sagte Kramer der „Passauer Neuen Presse“. Das sei unerträglich. (…)

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erinnert in dem Interview daran, dass die Deutschen in der Welt für ihre Willkommenskultur gefeiert wurden – für die ganze Art, wie sie die Flüchtlinge aufgenommen hätten. Das ändere sich gerade, und es sei ein anderes Bild von Deutschland zu sehen, sagte Kramer. „Wenn nachhaltig der Eindruck entsteht, dass der Fremdenhass stärker ist als die Willkommenskultur, wird das ein großes Problem. Das könnte unter anderem dazu führen, dass das Image deutscher Produkte leidet und die Investitionsbereitschaft zurückgeht“, warnte er.

Quelle: DW Dazu: „Das Image deutscher Produkte leidet“

Die zunehmende Fremdenfeindlichkeit könnte das Image deutscher Produkte verschlechtern und so der Wirtschaft schaden. Das sagte Arbeitgeberpräsident Kramer der „Passauer Neuen Presse“. Laut Innenministerium hat die fremdenfeindliche Gewalt tatsächlich dramatisch zugenommen.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat vor Schäden für die deutsche Wirtschaft gewarnt, sollte die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greifen. „Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir im Ausland für unsere Willkommenskultur gefeiert wurden. Das ändert sich gerade. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild“, sagte Kramer der „Passauer Neuen Presse“.

Wenn „nachhaltig der Eindruck entsteht, dass der Fremdenhass stärker ist als die Willkommenskultur, wird das ein großes Problem“, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). „Das könnte unter anderem dazu führen, dass das Image deutscher Produkte leidet und die Investitionsbereitschaft zurückgeht.“

Quelle: tagesschau.de Anmerkung Christian Reimann: Macht sich Herr Kramer tatsächlich Sorgen um das Image deutscher Produkte oder doch eher um mögliche Profitreduzierungen mangels billiger Arbeitskräfte?