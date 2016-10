Anmerkung unseres Lesers J.A.: Natürlich erwartet man von einer bezahlten Lobbyorganisation wie dem Institut der deutschen Wirtschaft nur Meldungen mit „Spin“, aber das hier ist eine groteske Verzerrung, das Selbstbild einer Magersüchtigen, die sich viel zu fett findet. „Hohe Lohnkosten“ in einer Volkswirtschaft, deren Löhne um 20% zu niedrig sind? „Erfolgsmodell“ soll eine Wirtschaft sein, die Jahr für Jahr Rekord-Außenhandelsüberschüsse „erwirtschaftet“ und über 8 Prozent ihrer Waren ans Ausland verschenkt, damit die Volkswirtschaften der Handelspartner ruiniert? Kein Wort zu der zu niedrigen Inflation bzw. Nahe-Deflation in der Eurozone und zur Arbeitslosigkeit, die Deutschland in den Rest der EU exportiert hat; „Vollbeschäftigung“ und „Fachkräftemangel“ statt einer realistischen Beschreibung der Massenarbeitslosigkeit… Am besten gefällt mir die Passage, „Seit 2010 sind die Löhne in unserer Industrie um 19 Prozent gestiegen, die Produktivität aber nur um fünf Prozent.“ 19 Prozent (bis 2017?) sind die *nominalen* Lohnsteigerungen; das Phänomen heißt allgemein „Inflation“, ist dem Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall aber anscheinend nicht bekannt. Einer Passage kann ich sogar zustimmen: „Eine der Fehlentwicklungen sind aus dem Ruder laufende Lohnkosten. Steigende Löhne und Gehälter sind für die Wirtschaft im Prinzip nichts Schlechtes. Solange sie sich im Einklang mit der Produktivität entwickeln, können alle davon profitieren.“ Komisch nur, daß das IW Köln an der Lohnentwicklung in den letzten 20 Jahren, stagnierend oder sogar rückläufig und eben nicht parallel mit der Produktivität, nichts auszusetzen hatte. „aus dem Ruder gelaufen“ sind die Löhne *nach unten*.

Dazu: „Die Welt“ bewirbt sich um den Preis für die dreisteste pseudo-ökonomische Lesertäuschung des Jahres

Das Arbeitgeberinstitut IW hat am Dienstag einen etwas einseitigen, aber harmlosen und sachlich korrekten Kurzbericht zur Wettbewerbsfähigkeit mit dem Titel „Auf die Kosten kommt es an“ veröffentlicht. Gemeinsam mit der Welt wird daraus in einer groß aufgemachten Vorabberichterstattung ein ökonomisch abseitiges und vor sinnentstellenden Auslassungen strotzendes Plädoyer für niedrige Löhne. Die harmlose und wenig überraschende Botschaft des IW-Artikelchens ist, dass sich größere langfristige Veränderungen der Kostenposition (unter Einschluss der Wechselkurseffekte) auf die Marktanteile im internationalen Handel auswirken. Und was macht die Welt in Zusammenarbeit mit den immer wieder zitierten Experten des IW in ihrem Aufmacher des Wirtschaftsteils am Dienstag daraus? Einen Text (Kurzfassung online), den ich wegen der Dichte des Anschauungsmaterials allen Dozenten für VWL-Einführungskurse und für Wirtschaftsjournalismus als abschreckendes Beispiel anempfehlen möchte. Es fängt an mit zwei Sätzen dazu, wie gut es Deutschland wirtschaftlich geht. Dann läutet gleich die Alarmglocke:„Doch am Horizont ziehen Probleme auf, Probleme, die der deutschen Erfolgsgeschichte den Garaus machen könnten. Eine der Fehlentwicklungen sind aus dem Ruder laufende Lohnkosten.“ Der Autor räumt immerhin noch ein, dass steigende Löhne nicht grundsätzlich etwas schlechtes sind. Sie müssten sich aber in Einklang mit der Produktivität entwickeln, behauptet er. Das ist falsch. (…) Man fragt sich unweigerlich: Wer soll eine Zeitung, die mit so etwas ihren Wirtschaftsteil aufmacht, als Informationsmedium noch ernst nehmen?

Quelle: Norbert Haering