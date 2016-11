Das ist das Thema einer Veranstaltung mit mir in Heilbronn. Sie sind herzlich eingeladen für Freitag, den 25. November 19:00 Uhr, Volkshochschule, Deutschhof, Raum E01/Foyer-Vorträge, Kirchbrunnenstraße 12. Albrecht Müller



Hier der Ankündigungstext der Volkshochschule Heilbronn:

Die neoliberalen Wirkungen in der Gesellschaft lassen sich an Beispielen wie der Privatisierung der Rente dingfest machen. Die Agenda 2010 ist der Baukasten für weitere Maßnahmen, die den Trend „Reiche werden immer reicher, Arme immer ärmer“, untermauern. Nimmt man weitere Tatsachen, wie den Bankenrettungsschirm, die Griechenlandkrise, und die Steueroasen hinzu, kommt man zu der Frage: Ist Deutschland, wie im Grundgesetz Artikel 20 festgeschrieben, noch ein demokratischer und sozialer Bundesstaat? Die SPD verlor die Hälfte ihrer Mitglieder. War das, vor dem Wahlerfolg der AfD, nicht schon Alarmsignal genug? Welche Mechanismen sind hier am Werk? Wir suchen Antworten auf diese Fragen. Diskutieren Sie an diesem Abend mit Herrn Albrecht Müller, Publizist und Herausgeber der Nachdenkseiten.de sowie ehemaliger Planungschef im Kanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt.