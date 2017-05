Hinweise des Tages II

dazu: Für Macron

Man sollte an dieser Stelle nicht große Umschweife machen: Vor die Wahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen gestellt, kann es für Linke meines Erachtens nur eine Entscheidung geben – für den Liberalen, gegen die Rechtsradikale. […]

Drittens: Eine Stimme für Macron ist zugleich eine Stimme gegen die Radikalisierung des rassistischen Ressentiments, gegen eine noch stärkere institutionalisierte Ausgrenzung von Minderheiten, gegen die Normalisierung rechter Gewalt. Auch hier sei an die Abstimmungen in den USA und Großbritannien erinnert – den »überraschenden« rechten Siegen folgte eine gravierende Zunahme der Angriffe auf Muslime, Juden, Andersdenkende.

Wer das verhindern will, kann sich nicht darauf verlassen, dass Macron schon gewinnen wird. Le Pen wirksam verhindern, heißt Macron wählen.

Quelle: Tom Strohschneider im Neuen Deutschland

Anmerkung Jens Berger: Auch Tom Strohschneider reiht sich in den Kreis linksliberaler Intellektueller ein, der über das neoliberale Stöckchen springen will. Allerdings argumentiert er wesentlich defensiver als der großspurige Misik oder der entrückte Cohn-Bendit. Bei Strohschneider geht es zudem nicht um „Wahlempfehlungen“, sondern um die persönliche Wahlentscheidung – ein völlig anderes Thema. Aber leider macht auch Strohschneider einen entscheidenden Fehler, wenn er aus einer Stimme für Macron eine Stimme gegen Le Pen und alles Negative, was man zu Recht mit ihr verbindet, macht. Eine Stimme für Macron ist erst einmal eine Stimme für Macron. Punkt. In Österreich, wo es wirklich Spitz auf Knopf stand, hatte ich noch volles Verständnis dafür, Von der Bellen zu wählen, um Hofer zu verhindern. In Frankreich liegt Macron aber meilenweit vorn und hier zählt das Argument, man verhindere durch die Wahl des kleineren das größere Übel, nun mal nicht. Mir scheint es eher so, als würde Le Pen die Funktion des „schwarzen Mannes“ übernommen haben, der kommt und einen holt, wenn man sich nicht brav benimmt.

dazu auch: Frankreich und Deutschland: Europa gemeinsam voranbringen!

Dieser Aufruf wird organisiert von Sven Giegold, Sprecher der Europaabgeordneten von Bündnis90/Die Grünen und von Franziska Brantner, MdB, stv. Mitglied des Europaausschusses.

Europa ist das zentrale Thema des französischen Wahlkampfes zwischen erstem und zweitem Wahlgang. Im ersten Wahlgang hat sich Macron mit einer klaren pro-europäischen Haltung durchsetzen können – aber mehr als 45 Prozent haben auch anti-europäisch abgestimmt. Der Wahrheit halber müssen wir dazusagen: auch gegen eine deutsche Hegemonie in Europa. All jene, die gegen die EU polemisierten und skandierten, wandten sich auch gegen das behauptete deutsche Diktat.

Quelle: WeMove.EU

Anmerkung Jens Berger: Auch wenn in diesem Aufruf sicher einige schlaue Sachen drinstehen, ist die gesamte Ausrichtung unerträglich. Man fängt bereits damit an, dass laut Aufruf mehr als 45 Prozent der Franzosen „anti-europäisch“ gestimmt hätten. Dazu zählen für die Initiatoren dann offenbar auch die Wähler von Jean-Luc Mélenchon. Und wer gehört zu den Erstunterzeichnern? Sie werden stauen … oder auch nicht. Man findet dort einen illustren Kreis von Jörg Asmussen (oberster Bankenretter), Frank Bsriske, Sven Giegold, Gustav Horn, Robert Misik bis hin zu Gesine Schwan. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Man könnte glatt denken, dass hier die Wahlen in Frankreich instrumentalisiert werden, um einen tiefen Riss durch die progressive Wählerschaft zu ziehen.