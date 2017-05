SPD/Schulz-Mitarbeiter hat sich für die Diffamierung der NachDenkSeiten entschuldigt. Um des lieben Friedens willen akzeptiert.

Wir hatten am vergangenen Freitag von einer Mail berichtet, die im Namen des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz an einen Leser der NachDenkSeiten gerichtet war. Darin war behauptet worden, die „sogenannten“ NachDenkSeiten würden „radikales und demokratiefeindliches Gedankengut“ verbreiten. Dimitrios Papoulias, der Autor dieser Mail bedauert diesen Missgriff und beruft sich auf eine Verwechslung. Wir akzeptieren seine Entschuldigung und hoffen auf eine faire Debatte in der Zukunft. Die NachDenkSeiten-Leserinnen und Leser haben in vielen Mails an uns, an den SPD Vorstand und mit Kommentaren im Netz ihre Solidarität bekundet. Das ist großartig und wir bedanken uns ganz herzlich für diese Unterstützung. Albrecht Müller.



Die Mail von Dimitrios Papoulias finden Sie im Anhang.

Da Feindseligkeiten und Missverständnisse zulasten unseres Mediums auch andernorts zu spüren sind – so zum Beispiel von Mitarbeitern öffentlich-rechtlicher Sender auf einer Tagung in Daun in der Eifel – und quasi permanent bei den Verantwortlichen für die Tagesschau, möchte ich an diese appellieren, zu einer sachlichen Debatte zu zurückzukehren. Wir scheuen den Wettbewerb um die besten Analysen der aktuellen Politik und um die besten Ideen für eine zukunftsfähige und von Solidarität geprägte Gestaltung unseres Landes nicht. Wir würden diese Debatte gerne mit den etablierten Medien führen. Aber diese Debatte kann man nicht führen, wenn man das konkurrierende Medium stigmatisiert und diffamiert, wie das zum Beispiel bei Faktenfinder der Tagesschau üblich zu werden scheint.

Wir haben nichts gegen diese Einrichtung. Aber es wäre einfach ganz nett und der öffentlichen Diskussion zuträglich, wenn die Faktenfinder auch im eigenen Bereich suchen würden, zum Beispiel die Wahlberichterstattung der ARD von gestern Abend untersuchen würden.

Übrigens: Vor einer Woche, am Montag den 8. Mai, hatten die NachDenkSeiten mit 189.501 einen neuen Besucherrekord. Wir werden dieses Interesse zur Information und Aufklärung nutzen. Zu nichts sonst.

Anhang Mail von Dimitrios Papoulias, SPD Parteivorstand vom 12.5.2017 20:37 Uhr