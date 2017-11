Anmerkung unseres Lesers J.A.: O Gott o Gott. Schon der Teaser verbreitet objektiv die Unwahrheit, aber mit diesen unerträglichen Propagandameldungen macht heute jeder zweite Artikel auf. Im Jahr 2000 z. B. ging es den deutschen Arbeitnehmer noch deutlich besser als heute, und den Rentner viel besser. Eine bestellte Studie des Versicherungsverbands GDV, der Werbung für seine Produkte machen will, und ein willfähriges, sagen wir mal, Presseerzeugnis. Die Schizophrenie der Deutschen beleuchtet die Grafik „Deutschlands Schwachpunkte“ gut: 55 bis 77 Prozent, also satte Mehrheiten, sehen in der „Verteilung von Einkommen und Vermögen“, im Pflegesystem, im Rentensystem, beim Lohnniveau und der Chancengleichheit Probleme oder Schwächen – und über 80 Prozent haben gerade diejenigen Parteien gewählt, die diese Probleme verursacht haben, sogar Ungleichheit, Niedriglöhne und ein schlechtes Pflegesystem forciert haben, und bei denen man schon froh sein kann, wenn es nicht noch schlimmer wird. Laut „Wunschliste“ hätten 80 Prozent gerne ein „Zukunftssicheres und bezahlbares Gesundheitssystem“ und wollen „Soziale Unterschiede zwischen Arm und Reich verringern“, aber die wahrscheinliche Jamaika-Koalition strebt genau das Gegenteil an, noch mehr Armut und Ungleichheit. Außerdem soll die Regierung „Steuern und Abgaben senken“. Wie paßt das alles zusammen?