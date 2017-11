Hinweise des Tages II

Anmerkung André Tautenhahn: Die Übertreibungen kennen kein Limit oder haben Hochkonjunktur. Denn was offenbar bei der Euphorie übersehen wird, ist die Tatsache, dass die Zahl der Erwerbstätigen zwar weiter zunimmt, die im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen aber weiter abnehmen, was bedeutet, dass vor allem prekäre Beschäftigung boomt. Albrecht Müller hatte am Anfang der Woche in seinem 9-Punkte-Papier deshalb gleich als erstes darauf hingewiesen.

1.Auf allen relevanten politischen Feldern – Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungspolitik, Steuerpolitik – muss die Lage der Lohnabhängigen und insbesondere der prekär Beschäftigten deutlich verbessert werden. Arbeit auf Abruf, Leiharbeit, und sonstige Formen der üblich gewordenen Gängelung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muss bekämpft werden und vor allem muss durch eine aktive Beschäftigungspolitik das Angebot an Arbeitsplätzen erhöht werden. Die Hintergrundüberlegung: Es stimmt nicht, dass es allen Menschen in Deutschland gut geht. Einem großen Teil geht es nicht gut. Die Löhne müssen steigen.