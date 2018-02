„Allen Jubelmeldungen zum Trotz sind die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt immer noch ungelöst. Das betrifft die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, auf denen der Beschäftigungszuwachs in erheblichem Umfang beruht. Das betrifft aber auch hunderttausende Langzeiterwerbslose, die von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt abgehängt bleiben“, erklärt Sabine Zimmermann, stellvertretende Vorsitzende und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zum aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit. Quelle: die Linke im Bundestag

Anmerkung André Tautenhahn: Brigitte Zypries hat beim Thema Leistungsbilanzüberschuss einfach die Ahnungslosigkeit ihres Vorgängers, Sigmar Gabriel, übernommen. So teilte die geschäftsführende Ministerin gestern den Abgeordneten des Bundestages mit, dass es ja weiterhin einen Rückgang des Leistungsbilanzüberschusses zu verzeichnen gebe, was die meckernde EU-Kommission sicherlich wohlwollend zur Kenntnis nehme. Offenbar hält auch Zypries einen prognostizierten Überschuss von immer noch schwindelerregenden 7,8 Prozent für weitgehend unproblematisch, obwohl in dem Gesetz, das die Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes regelt, klar steht, dass sich die Bundesregierung um ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht zu kümmern habe. Wenn nun aber seit Jahren hohe Leistungsbilanzüberschüsse vermeldet werden, wie kann man dann in Kenntnis des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft über einen Jahreswirtschaftsbericht wieder die Botschaft schreiben: „Deutschland geht wirtschaftlich gestärkt in die Zukunft, die Aussichten sind gut“?

dazu: „An Fahrverboten kommen wir 2018 wohl nicht herum“

Deutschland hat ein Problem mit der Stickoxidbelastung. Drei Viertel der Stickstoff-Dioxide kommen von Diesel-Pkw, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags im Dlf. Er rechne deswegen mit Fahrverboten in deutschen Städten noch in diesem Jahr. Die Bundesregierung habe keinen Masterplan.

Quelle: Deutschlandfunk

dazu auch: Abermals letzte Warnung der EU

Seit mehr als zehn Jahren missachten Deutschland, Frankreich und sieben weitere Mitgliedsländer die EU-Grenzwerte für Luftverschmutzung. Selbst der VW-Dieselskandal und mehrere EU-Verfahren haben die Regierungen in Berlin und Paris nicht auf Trab gebracht. Nun setzt die EU-Kommission den Umweltsündern ein Ultimatum: Wenn sie nicht bis Ende kommender Woche „neue und wirksame Maßnahmen“ gegen Feinstaub und Stickoxide ergreifen, will Brüssel Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einreichen.

Dies sagte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella nach einem Treffen mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und ihren europäischen Fachkollegen am Dienstag in Brüssel. Es handele sich um seine letzte Warnung. Angesichts des „lang anhaltenden Scheiterns“ im Kampf gegen die Luftverschmutzung „dränge ich alle Mitgliedstaaten dazu, dieses lebensbedrohliche Problem mit der Dringlichkeit anzugehen, die es verdient“, erklärte Vella. Den Worten müssten nun endlich Taten folgen. Das dürfte schwierig werden. Denn zum einen hat die Kommission schon mehrere „letzte Warnungen“ ausgesprochen, zuletzt am 15. Februar 2017 – ohne Erfolg.

Quelle: taz