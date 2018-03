Videohinweise am Samstag

NSA Reveals Why US Is In Syria

Zitat William E. Binney [transkribiert]: „[ironisch] We have to create a new enemy for the new Cold War cost a few more trillons, so let’s call it Russia, the big bad Russians are coming […] Let’s blame everything on them, they are the big external enemies, let’s treat them that way.“ [ernsthaft] „That’s the wrong way to go. We need a new foreign policy period, we have to stop this perpetual war everywhere […] Look at what we are doing, we’re bombing everybody everywhere and nothing seems to be working, you know it’s like doing the same thing over and over again expecting a different result. All that means that you’re insane.“

Quelle: The Jimmy Dore Show

Lesen Sie hierzu auf den NachDenkSeiten auch den übersetzten Artikel von Ray McGovern und William Binney „Russland erschrocken über US-Strategie der nuklearen Vergeltung von Cyberangriffen“ oder hören Sie den Beitrag als YouTube-Podcast.