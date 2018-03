Anmerkung JK: Der Titel ist etwas irreführend, denn, waren die Tafeln jemals überhaupt das richtige Konzept oder dienten und dienen sie nur, was im Beitrag selbst dann richtig ausgeführt wird, seit jeher dem privaten Management der Armut, die das neoliberale System massenweise produziert? Das was einen dabei fast zur Verzweiflung treibt ist die Tatsache, dass sich in Deutschland kein ernsthafter Widerstand gegen den Neoliberalismus rührt.

Dazu: Tafel Potsdam – „Früher war Chaos, jetzt ist Ordnung“

Auch die Potsdamer Tafel hatte Probleme, zwischen Flüchtlingen und Deutschen gab es Konflikte. Doch ein Aufnahmestopp konnte mit einem neuen System abgewendet werden.

(…) Als die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Potsdamer Tafel 2015 beobachteten, dass immer mehr Flüchtlinge Hilfe brauchen, haben sie reagiert. „Es wurde einfach zu viel“, sagt Sommer. „Wir brauchten ein System, um die Flüchtlinge zu integrieren.“ Und so hat die Tafel einen Aufnahmestopp wie in Essen verhindert.

Gemeinsam mit der Stadt, mit Flüchtlingsunterkünften und Sozialarbeitern hat die Tafel berechnet, wie viele Menschen zusätzlich versorgt werden können. So, dass trotzdem noch für alle etwas übrig bleibt. Die Helfer entschieden sich, an 200 Flüchtlinge pro Woche zusätzlich Essen auszugeben. Seitdem müssen alle Bedürftigen Abstriche machen. Sie dürfen nur noch einmal wöchentlich zur Tafel kommen und erhalten etwas weniger Lebensmittel. „Natürlich gibt es Neider“, sagt Sommer. Doch die habe es schon immer gegeben, sagt Sommer. Die meisten Kundinnen und Kunden hätten die Entscheidung akzeptiert.

Die 200 zusätzlichen Plätze hat die Tafel auf die Flüchtlingsunterkünfte der Stadt aufgeteilt. Pro Tag dürfen 50 Bewohner der Unterkünfte kommen. Die Zugangskarten sind nicht personalisiert. Die Mitarbeiter der Unterkünfte entscheiden, welcher Flüchtling gerade die Hilfe der Tafel am nötigsten hat. Und sie erklären ihnen, wie die Tafel funktioniert. Durch die Kontingente kann die Tafel besser abschätzen, wie viele Menschen täglich kommen. Denn jetzt kommen die Flüchtlinge nicht mehr alle an einem Tag, sondern über die Woche verteilt. „Es ist gesittet jetzt“, sagt Sommer. Außerdem könne sie so die Lebensmittel gerechter aufteilen.

Quelle: ZEIT

Anmerkung JK: Ob dies nun wirklich eine Lösung darstellt? „Seitdem müssen alle Bedürftigen Abstriche machen. Sie dürfen nur noch einmal wöchentlich zur Tafel kommen und erhalten etwas weniger Lebensmittel.“ Letztendlich soll durch ein besseres „Armutsmanagement“ das Wenige einfach auf mehr Köpfe verteilt werden. Die Zeit als Zentralorgan des links-liberalen Juste Milieu findet das natürlich großartig. Ausbaden dürfen das Versagen der Politik und der links-liberalen Eliten wieder jene, die am allerwenigstens dafür können.