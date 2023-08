dazu: Ruck verpasst: CDU will »Agenda 2030«

Mit Begeisterung folgten CDU und CSU Friedrich Merz in die Wumms- und Knallbeschlüsse der Koalition für Krieg, Hochrüstung und unbegrenzte Waffenlieferungen an Kiew. Es fehlte nur das gemeinsame Absingen der Nationalhymne wie weiland am 17. Mai 1933, als sich auch die verbliebene SPD-Fraktion der »Friedensrede« des Nazikanzlers nicht verschloss, oder wie am 9. November 1989 im Bundestag, als die Nachricht von der DDR-Grenzöffnung aus Berlin eintraf. Und obwohl an jenem Tag ein Ruck durch Deutschland ging – immerhin liefen Zehntausende Menschen durch Berlin und verlangten für den Frieden Krieg gegen Russland, nachdem die Kiewer erst 14.000 »Prorussen« in der Ostukraine umgebracht hatten – der gemischte Parlamentschor blieb aus. Verpasste Chance, die Carsten Linnemann, kommissarischer Generalsekretär der CDU, nun zwecks »Mentalitätswechsel« ergreifen will: »Es geht uns heute leider wieder so wie in den späten 90er Jahren, als Roman Herzog dann die ›Ruck-Rede‹ hier unweit des Adenauer-Hauses gehalten hat. Diesen Ruck, diesen Ruck 2.0, den braucht Deutschland jetzt.« Linnemann, nur zur Information: Den Ruck gab es am 27. Februar 2022. Verschlafen? Mal eben 100 Milliarden für Mord- und Totschlaggerät verteilen, ist kein Ruck 2.0? Doch, genau das war es: Die Fortsetzung der »Agenda 2010« mit anderen Mitteln: Armut per Gesetz war ihr Zweck, das senkte die Reallöhne, sorgte dafür, dass die Welt mit deutschen Waren überschwemmt werden konnte – Verschuldung der Käufer inbegriffen. Die Krise kam postwendend und dauert bis heute, jetzt geht es um Armut per heißem oder Wirtschaftskrieg woanders. Das ist gewöhnlicher Kapitalismus, besser Imperialismus: Man bringt sogar potentielle Käufer um – bisher konnten sich die meisten Ukrainer und Russen nicht sehr viel »Made in Germany« leisten –, aber es bleiben ja Land (etwa die Hälfte des Ackerlandes der Ukraine ist im Besitz westlicher Konzerne) und Rohstoffe. Die vertriebene Bevölkerung ist als billige Arbeitskraft hierzulande nach der Vertreibung willkommen. Modell DDR: Dort wurden nach 1990 ungefähr fünf Millionen Menschen zum Weggehen gezwungen. Seit dem Rucktag 2022 ist das in solchen Fällen Übliche rascher als sonst eingetreten:

Quelle: Arnold Schölzel in junge Welt