„Ich habe meine Seele verkauft“: Ein Protestsong erobert die Welt

Ein „umstrittener Protestsong spaltet die USA“, melden Medien. Für die einen ist das aktuelle Musik-Phänomen um den US-Countrysänger Oliver Anthony Teil eines rechten Kulturkampfes, für die anderen ist sein Lied der bewegende Ausdruck von Nöten des „kleinen Mannes“. Fest steht: Das Lied hat Seele und erreicht auf der Gefühlsebene zu Recht zahlreiche Menschen. Schaut man sich aber den Text genauer an, so stellt sich schon die Frage: Ist es überhaupt ein Protestsong? Von Tobias Riegel.

Schon die erste Zeile geht direkt ins Herz: „I’ve been selling my Soul, working all Day“. Die Worte, die Stimme, das einfache Gitarrenspiel, der Bart, die Erscheinung, die ganze Haltung fügen sich zusammen: Dieser Hinterwäldler hat Soul!

Um den bisher kaum bekannten US-Country-Sänger Oliver Anthony und seinen Song „The rich Men north of Richmond“ ist aktuell ein Phänomen zu beobachten. Denn das Lied, das kritisch auf das nördlich von Richmond gelegene Washington anspielt, steht plötzlich an der Spitze der US-Charts. Doch nicht nur in den USA berührt der Song offensichtlich zahlreiche Menschen – langsam, aber sicher entwickelt er sich zum Welthit: So führt das Lied die internationalen „Global Charts“ beim Streamingdienst Apple Music an, wie Medien berichten, und bei YouTube hat der nur mit Resonatorgitarre begleitete und teils leidenschaftlich herausgeschriene Folksong momentan (Stand: Mittwoch, 12 Uhr) 34 Millionen Klicks, Tendenz rapide steigend. Hier ist das Lied:

„Umstrittener Protestsong spaltet die USA“

Aber der Erfolg von Anthony hat auch eine andere Seite. Um den Song ist in den USA eine große Debatte entstanden, auch dadurch, dass sich prominente Republikaner positiv dazu geäußert hatten. N-TV vermeldet: „Umstrittener Protestsong spaltet die USA“. Die Süddeutsche Zeitung kommt zu dem Schluss, der Erfolg basiere auch auf „Zuspruch von Ultrarechten“, und fährt fort:

Und der ORF titelt bei dem Thema: „Umstrittener Song an Spitze der US-Charts“. In dem Artikel wird aber auch auf den zutreffenden Aspekt verwiesen, dass es weniger der konkrete Inhalt ist, der viele Menschen bei dem Song fasziniert, als eine Atmosphäre und eine Haltung:

Auch die US-Ausgabe des Musikmagazins Rolling Stone fragt sich, warum das Lied so sehr von „rechten Influencern“ geschätzt werde und macht auf eine Textstelle aufmerksam, die tatsächlich fragwürdig ist. Anthony würde sich gegen hohe Steuern etc. wenden, so das Magazin, aber eben auch gegen „Sozialmissbrauch“, wenn er sich beschwert, dass die Wohlfahrt übergewichtigen Arbeitslosen die Süßigkeiten spendieren würde. Ich möchte hinzufügen, dass auch die Skandalisierung von hohen Steuern, die Anthony ebenfalls betreibt, oft keine soziale Stoßrichtung hat.

An dem Song und der Debatte darum wird ein Dilemma der US-Politik deutlich: Einerseits ist die Kritik von republikanischer und „rechter“ Seite an Auswüchsen der Politik der US-Demokraten zum Teil richtig und begrüßenswert. Andererseits sind aber zahlreiche Ansätze von republikanischer Seite (etwa bei der Frage der Besteuerung und der Sozialhilfe) ebenfalls abzulehnen – und sie werden auch nicht dadurch gut, dass sie sich gegen die aktuelle Biden-Regierung richten.

„Redneck oder Revolutionär“?

Es ist also eine etwas verwirrende Mischung. Die Junge Welt schreibt zu Anthony einerseits: „In Knittershirt, mit rotem Bart und ohne Plattenvertrag steht er (…) mitten im Wald, ackert auf einer Resonatorgitarre und singt mit kratziger Inbrunst in der proletarischen Tradition eines Woody Guthrie oder Jim Croce.“ Andererseits wird auch die Zeitung nicht ganz schlau daraus:

Ich denke, es geht beides: Auch wenn Anthony Merkmale eines „Redneck“, also eines konservativen Hinterwäldlers aufweist, so hat der Song trotzdem eine große Kraft, die jenseits des Textes durch eine Atmosphäre der „Echtheit“ mobilisierend und dadurch auch indirekt sozial wirken kann – auch wenn ich das nicht gleich als „revolutionär“ bezeichnen möchte. Andererseits kann man nicht wegwischen, wenn die Süddeutsche Zeitung schreibt, „der erfolgreiche Protestsong 2023 besingt also weiterhin nicht soziale Ungerechtigkeit“:

Wiederum andererseits: Die berührende Wirkung des Songs auf sehr unterschiedliche Menschen zeigt etwa dieses Video:

Und was Anthony etwa hier zu „Melting Pot“ und „Diversity“ sagt, klingt nicht gerade rechts:

A video that appears to be viral music star Oliver Anthony saying America is a melting pot & diversity is what makes us strong. pic.twitter.com/nNeMDbzfPB

„Ich lebe in der neuen Welt – Mit einer alten Seele“

Der gesamte Text des Lieds findet sich hier, er lautet:

„I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day

Overtime hours for bullshit pay

So I can sit out here and waste my life away

Drag back home and drown my troubles away

It’s a damn shame what the world’s gotten to

For people like me and people like you

Wish I could just wake up and it not be true

But it is, oh, it is

Livin’ in the new world

With an old soul

These rich men north of Richmond

Lord knows they all just wanna have total control

Wanna know what you think, wanna know what you do

And they don’t think you know, but I know that you do

‘Cause your dollar ain’t shit and it’s taxed to no end

‘Cause of rich men north of Richmond“

I wish politicians would look out for miners

And not just minors on an island somewhere

Lord, we got folks in the street, ain’t got nothin’ to eat

And the obese milkin’ welfare

Well, God, if you’re 5-foot-3 and you’re 300 pounds

Taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds

Young men are puttin’ themselves six feet in the ground

‘Cause all this damn country does is keep on kickin’ them down

Lord, it’s a damn shame what the world’s gotten to

For people like me and people like you

Wish I could just wake up and it not be true

But it is, oh, it is