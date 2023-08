Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung CG: Leser stellen uns hin und wieder die Frage, ob wir nicht übersetzte Untertitel von fremdsprachigen Videos anbieten bzw. einblenden könnten. Leider ist es uns nicht möglich, Videos so einzubinden, dass automatisch übersetzte Untertitel auf Deutsch angezeigt werden. Sie können dies aber ganz leicht selbst einstellen: 1. Play-Button (Dreieck) klicken, 2. Untertitel (sofern verfügbar) aktivieren mit der Taste ‘c’, 3. über das Zahnrädchen am unteren, rechten Rand der Videos die automatische Übersetzung aktivieren und die gewünschte Sprache einstellen. Fertig… Es handelt sich dabei natürlich um automatisierte Google-Übersetzungen. Aber auch wenn oftmals Wörter nicht richtig erkannt werden, so kann man als Person, die einer bestimmten Fremdsprache nicht mächtig ist, zumindest mitlesen und einigermaßen dem Kontext folgen.

2023 August / Thomas Rödl / Lindau / Atomwaffen Hiroshima

Im Gedenken an die Atombombenabwürfe 1945 in Hiroshima und Nagasaki.

Warum der Atomwaffenverbotsvertrag und Abrüstungsverträge wichtig sind.

Thomas Rödl erläutert die Vorgeschichte zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Versagen der westlichen Politik und begründete die pazifistischen Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand, Verhandlungen und Abrüstung.

Der Vortrag fand innerhalb der Friedensfahrradtour der DFG-VK Bayern am 05.08.23 in Lindau statt.

Mehr zur Friedensfahrradtour

Quelle: DFG-VK Bayern PazifistInnen, 16.08.2023

2023 Andreas Zumach Kaufbeuren / Krieg in der Ukraine und kein Ende?

Friedensfahrradtour der DFG-VK Bayern in Kaufbeuren – aus dem Bericht von Johanna Pfeffer:

In Kaufbeuren konnten wir – dank der Zusammenarbeit mit der Kaufbeuerer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit (KIFIAS) eine überdachte Bühne für unseren Auftritt nutzen. Für die KIFIAS sprachen Silvia Strauch und Rudi Krumm u.a. über den Luftwaffenstandort am Fliegerhorst Kaufbeuren. Die Touransprache hielt Andreas Zumach, der von Ingolstadt bis Kaufbeuren mitradelte. Bereits im Rahmen der Vorgespräche für die Tourplanung hatten die Friedensaktivist:innen von KIFIAS ihren Bürgermeister Stefan Bosse (CSU) davon überzeugen können, Mitglied bei den Mayors for Peace zu werden und später erreichte uns in Lindau die Nachricht, dass die neue Mitgliedschaft tatsächlich besteht. Für den Abend hatte KIFIAS den Vortrag von Andreas Zumach zum Thema „Krieg in der Ukraine und kein Ende?“ vorab beworben, so dass der Saal mit ca. 120 Zuhörer:innen gut gefüllt war.

Quelle: DFG-VK Bayern PazifistInnen, 12.08.2023

Friedensradtour 2023 der DFG-VK erreichte Münster – Rede: Joachim Schramm (DFG-VK NRW)

Am 1. August 2023 legte die „Fahrradtour für Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung – für Klima- und Umweltschutz“ von der DFG-VK NRW von Paderborn nach Köln, einen Zwischenstopp in Münster ein. Nach einem Vortrag von Hugo Elkemann (Friedenskooperative Münster) vor der Manfred-von-Richthofen-Kaserne, ging es bei regnerischem Wetter weiter zum Historischen Rathaus. Dort wurden die Teilnehmer*innen von Bürgermeister Klaus Rosenau (GRÜNE) im Friedenssaal empfangen. Abschließend gab es noch eine Friedenskundgebung mit einer Theateraufführung vor dem Rathaus auf dem Prinzipalmarkt. Redner war dort Joachim Schramm (Landesgeschäftsführer der DFG-VK NRW)

Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Spannungen zwischen Nato und Russland will die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) NRW mit ihrer 10. Friedensfahrradtour für Frieden, eine neue Entspannungspolitik und Abrüstung werben. Im Vordergrund steht die Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine.

Quelle: Münster Tube, 10.08.2023

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Christian Reimann “Friedensstadt Osnabrück? Eine Stadt des Westfälischen Friedens feiert das historische Ereignis, aber aktuelle Friedensaktivitäten ruhen”