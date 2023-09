Victoria Nuland: „Fuck the EU“ und fünf Milliarden US-Dollar für Einflussarbeit in der Ukraine

Der heutige Hinweis betrifft zwar nicht ein wirklich altes Dokument. Der Vorgang ist erst knapp zehn Jahre alt, aber einerseits fast schon wieder vergessen und andererseits wichtig zum Verständnis der Vorgänge in der Ukraine und anderen Teilen in der Welt. Das Wichtigste an diesem Vorgang aus dem Jahr 2014 ist die Information darüber, dass die USA fünf Milliarden US-Dollar in PR wie zum Beispiel den Aufbau von NGOs in der Ukraine investiert haben. Zeugin dieser Zahlung war die US-amerikanische Staatssekretärin für Außenpolitik, Victoria Nuland. Von ihr stammt auch der Spruch „Fuck the EU“. Albrecht Müller.



Diese Aussage ist viel mehr im Gedächtnis als das Bekenntnis von der Milliarden-Zahlung. Letzteres scheint mir aber um vieles wichtiger zu sein. Die „Investition“ von fünf Milliarden US-Dollar in PR und Lobbyarbeit zeigt, dass die USA in anderen Ländern Milliarden in Propaganda und den Aufbau von gefügigen Strukturen investieren. Das nennt man dann Demokratie – und Demokratieaufbau.

Zum Beleg des Vorgangs zunächst eine Meldung von Zeit online, leider nicht vollständig offen verfügbar:

Ukraine:

Haben die Amis den Maidan gekauft?

Fünf Milliarden Dollar für eine Revolution?

Von 5 Milliarden $ an die Ukraine sprach die amerikanische Staatssekretärin für Außenpolitik, Victoria Nuland, in einem Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew am 28. Januar 2014. …

Dann eine Reihe von Meldungen und Belegen über die bekanntere Äußerung „Fuck the EU“:

US-Diplomaten belauscht

„Fuck the EU”

Stand: 07.02.2014 05:36 Uhr

In einem Telefonat mit dem US-Botschafter in Kiew wurde Top-Diplomatin Nuland undiplomatisch direkt. „Fuck the EU”, bemerkte sie missmutig. Peinlich nur, dass ein Mitschnitt des Gesprächs bei YouTube auftauchte. Steckt Russland dahinter?

Von Ralph Sina, WDR

Eigentlich sollte Victoria Nuland nach dem NSA-Skandal die Wogen in Europa glätten. Stattdessen goss Obamas Top-Diplomatin und Europaexpertin im US-Außenministerium unfreiwillig Öl ins Feuer, als sie sich höchst undiplomatisch über ihren Zuständigkeitsbereich äußerte. In einem privaten Telefonat mit dem US-Botschafter in Kiew sagte sie: „Wissen Sie, fuck the EU.” Das Gespräch wurde von Unbekannten mitgeschnitten und mit Fotos sowie russischen Untertiteln versehen als Video auf YouTube eingestellt.

Kommentar: Was Nuland sagen wollte – Die EU und ihre Sanktionsdebatte

