Hinweise des Tages II

dazu: Zu wenig Arbeitskräfte oder zu schlechte Bezahlung? Eine Handelsblatt-Analyse zeigt: In Fachkräfte-Mangelberufen wird hartnäckig unterdurchschnittlich bezahlt. Umstritten ist, ob das der Grund für den Personalmangel ist. Quelle: Norbert Häring in Handelsblatt

Anmerkung Christian Reimann: Wie sein Vorgänger im Amt (Herr Spahn) betätigt sich Herr Lauterbach – mal wieder – als Lobbyist. Der “gläserne Patient” wird herbeiregiert. Und ähnlich den sog. Corona-Impfstoffen sieht Herr Lauterbach keine Bedenken, sondern “ist überzeugt: ´Ein Missbrauch dieser Daten ist nicht möglich.´” Bitte lesen Sie dazu auch bzw. erneut Elektronische Patientenakte: Wo es noch hakt, dazu: Das sind die Gefahren und Vorteile und dazu auch: Patientendaten für die Industrie – teilweise ohne Widerspruchsrecht mit einer Anmerkung.

dazu: EU-Parlament will mehr Widerspruchsrechte für Patient:innen

Das EU-Parlament hat sich auf eine wichtige Änderung am Europäischen Gesundheitsdatenraum geeinigt: Patient:innen sollen widersprechen können, dass ihre Gesundheitsdaten in einer elektronischen Akte landen. Das hatten Datenschützer:innen lange gefordert.

Quelle: Netzpolitik.org