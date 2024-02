Videohinweise am Mittwoch

Michael Hartmann [Auszüge transkribiert, CG]: “Im Grunde musst du den Protestwählern ein Angebot liefern, was nicht rechts ist. Du müsstest eine Linkspartei haben – und da werden wir uns jetzt nicht einigen […]. Ich hoffe, dass die Wagenknechtpartei dieses Protestptenzial abschöpft, weil das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit im Augenblick ist, diese Protestwähler von der AFD wegzuholen. Es gibt keine Partei, die das sonst kann. Ob sie es schafft weiß ich nicht. Die ersten Umfragen für Sachsen sehen nicht so aus, aber es gibt keine andere Chance. Das Problem ist einfach, irgendwann kannst du Protestwähler nicht mehr zurückholen.”

Tilo Jung: “Aber es könnte die herrschende Politik, also die in der Landesregierung und in der Bundesregierung ist, die könnten ja eine andere Politik machen.”

Michael Hartmann: “Ja natürlich, aber das ist eine rein theoretische Überlegung. Die könnten – [Einwurf Jung: die Ursachen der AfD-Wahl] – ja natürlich. Die könnten die Steuergesetze ändern [etc.]… Wie gesagt, wenn man jetzt mal weg von Steuern geht, alles was jetzt an Maßnahmen ergriffen worden ist für die Umwelt, da kann ich sagen: das was viel Geld gekostet hat und auch umgesetzt worden ist, also Solardächer, E-Autos usw. sind zumindestens 80 Prozent dem oberen Drittel der Bevölkerung zugute gekommen. […] Da ist viel Geld reingeflossen aus Steuernmitteln. Das untere Drittel oder die untere Hälfte hat überhaupt nichts davon gehabt. Dasselbe setzt sich fort jetzt mit dem Klimageld, das wird abgewickelt. Das sollte einen sozialen Ausgleich darstellen. Das gibt’s dann einfach nicht mehr: können wir uns nicht mehr leisten. […] Das heißt, die Maßnahmen sind sozial total unausgewogen. An all solchen Punkten könnte man was ändern, wenn man denn wollte. [Jung: Aber sie wollen offenbar nicht] […] Diejenigen, die in diesen Parteien maßgeblich die Entscheidungen treffen, also jetzt nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch in den Parteien, zählen durch die Bank zu den Gewinnern. Das ist bei den Medien auch so. Das Problem in den Leitmedien ist, dass nicht nur das Führungspersonal, sondern auch die noch festangestellten Redakteure – ich gucke mir immer die Gehaltstabellen an – die gehören alle zu den oberen zehn bis 20 Prozent der Einkommensbezieher. Das heißt, sie sind nicht reich, aber sie bewegen sich in der Regel in einem Umfeld, was sie die Brisanz bestimmter Maßnahmen nicht wahrnehmen lässt.”