Videohinweise am Mittwoch

“Criminal Act”: Israel Bans Al Jazeera, Largest Int’l News Org. in Gaza, Ahead of Rafah Invasion [“Criminal Act”: Israel verbietet Al Jazeera, die größte internationale Nachrichtenorganisation in Gaza, vor der Invasion in Rafah. Während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf mehr als 34.700 ansteigt, haben die israelischen Behörden Al Jazeera den Sendebetrieb in Israel eingestellt und die Palästinenser im Osten Rafahs aufgefordert, vor einer israelischen Offensive zu evakuieren. “Die israelische Regierung versucht zu vertuschen, was in Gaza passiert, und versucht, Al Jazeera einzuschüchtern … und die gesamte Berichterstattung zu delegitimieren”, sagt Mohamed Moawad, der leitende Redakteur von Al Jazeera, und erklärt, dies sei “eine Strategie”, “um sicherzustellen, dass die Geschichte die Welt nicht erreicht.” In den vergangenen acht Monaten war Al Jazeera einer der einzigen internationalen Sender mit Reportern vor Ort im Gazastreifen, wo mindestens drei seiner Mitarbeiter bei den monatelangen Angriffen Israels getötet wurden. Israel droht Al Jazeera seit Monaten mit einem Verbot wegen “Aufwiegelung” durch “eine Reihe von Einschüchterungen”, die in “einem kriminellen Akt” gipfelten, so Moawad. Er ruft die internationale Gemeinschaft, einschließlich der US-Regierung, dazu auf, Israels Unterdrückung einer freien Presse zu verurteilen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG] Quelle: Democracy Now!, 06.05.2024

Pro-Palästina-Studenten besetzen FU Berlin – Polizei räumt Protestcamp

Die Berliner #Polizei hat am Dienstag (07.05.2024) ein pro-palästinensisches #Protestcamp an der Freien Universität (#FU) geräumt. Die Aktivisten haben zunächst einen Innenhof der Uni besetzt, der Lehrbetrieb wurde zum Teil eingestellt. Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, es seien antisemitische Parolen gerufen worden. Zudem seien einzelne Personen wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch vorübergehend festgenommen worden, schrieb die Polizei im X.

Dieses Video ist ein Bericht aus der rbb24 ABENDSCHAU #rbbabendschau

Quelle: rbb24, 07.05.2024

Revolt on Campus: Protests over Gaza Disrupt Graduation Ceremonies; Police Crack Down on Encampments

[Aufruhr auf dem Campus: Proteste gegen Gaza unterbrechen Abschlusszeremonien; Polizei geht gegen Zeltlager vor. Die Polizei hat inzwischen mehr als 2.500 Studenten bei Pro-Palästina-Protesten in den USA festgenommen. Dennoch fordern die Studenten weiterhin ein Ende des Krieges gegen den Gazastreifen und ein Ende der Investitionen der Universitäten in Unternehmen, die die israelische Besetzung Palästinas unterstützen. Wir sprechen mit drei studentischen Organisatoren aus dem ganzen Land: Salma Hamamy von der University of Michigan, Präsidentin der Studentenvereinigung “Students for Justice in Palestine”, über die von ihr mitorganisierten Proteste bei der Eröffnungsfeier und Cady de la Cruz von der University of Virginia und Rae Ferrara von der State University of New York in New Paltz über das harte Durchgreifen der Polizei bei den Camps ihrer Schulen. De la Cruz wurde bei der Razzia an der UVA verhaftet und vom Campus verwiesen, ohne dass sie die Möglichkeit hatte, ihre Habseligkeiten abzuholen. Sie sagt, dass die Repression die Entschlossenheit vieler Demonstranten gestärkt hat, die bereit sind, ihre akademische Zukunft zu riskieren, um sich für den Ausstieg aus dem Handel einzusetzen. “Wir alle dort hatten das Gefühl, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben als die Menschen in Gaza”, erklärt sie. “Wir würden sie für alles festhalten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 06.05.2024