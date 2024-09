dazu auch: Internes Lindner-Schreiben: Lässt die FDP die Ampel nach der Brandenburg-Wahl platzen? In einem internen Schreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt, schwört Parteichef Christian Lindner die Gremien darauf ein, jetzt erst einmal – sinngemäß – die Füße stillzuhalten – bis nach der Brandenburg-Wahl am 22. September. Auch, um es den Kandidaten dort nicht noch schwerer zu machen. Der FDP-Chef kündigt an: „Entscheidungen zur weiteren Strategie mit Blick auf 2025 stehen erst nach Brandenburg an.“ Bis dahin wünscht er allen „gute Nerven“. Der letzte Satz zur neuen Strategie könnte meinen: Danach gibt es einen Fahrplan, wie die Liberalen die Koalition verlassen könnten. Denn bis zur Bundestagswahl sind es noch zwölf Monate. Die FDP verliert von Tag zu Tag mehr Wähler und in der eigenen Partei werden die Stimmen immer lauter nach einem Ampel-Aus. Wann muss also die Reißleine gezogen werden? Quelle: Berliner Zeitung

dazu auch: Wo bleibt der Aufschrei?

Man braucht nur die Stimmen derjenigen hören, die wissen, was jetzt auf sie zukommt – und nicht nur auf sie. Mit diesem Wahlergebnis vom Sonntag drohe „eine Abkehr von der bisherigen politischen Kultur der Bundesrepublik“, warnte Charlotte Knobloch, die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, angesichts der AfD-Erfolge in Thüringen und Sachsen. „Wie hierzulande die Zukunft aussieht, ist ab heute wieder eine große und schwierige Frage.“ Der sächsische Flüchtlingsrat fürchtet „im Alltag noch mehr Diskriminierung und Übergriffe auf Geflüchtete“. Matthias Gothe vom Thüringer Queerweg sieht queere Strukturen „existenziell bedroht“.

Quelle: Konrad Litschko in taz

Anmerkung Christian Reimann: Noch ist die Zukunft lediglich planbar und nicht vorhersehbar. Dieser taz-Kommentar vermittelt jedoch den Eindruck, als gebe es Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, “die wissen, was jetzt auf sie zukommt”. Angst und Panik sind gewiss keine guten Ratgeber im Umgang mit diesen Landtagswahlergebnissen. Ob die abschließend als Fragen formulierten Forderungen wirklich helfen, kann auch bezweifelt werden. Übrigens: Was ist eigentlich mit der Demokratie und den Grundrechten während der merk-würdigen Coronazeit passiert? Wo bleiben in diesem Zusammenhang “die schnellen Anklagen” und “wo sind die vollstreckten Haftbefehle” insbesondere gegen politische Entscheidungsträger, die die Corona-Maßnahmen politisch – gegen z.B. den Rat von RKI-Experten – durchgesetzt haben? Bitte lesen Sie dazu auch die Kommentare von Jens Berger und Tobias Riegel: Im Osten nichts Neues und ZDF stellt Wahlergebnisse in eine Reihe mit Zweitem Weltkrieg. Erinnert sei außerdem an diesen Beitrag von Florian Warweg: Dokumente der Niedertracht: Pressekonferenz zu den nun vorliegenden völlig ungeschwärzten RKI-Protokollen.