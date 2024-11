dazu: Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Russland: Jetzt reagiert der Kreml

Der Sprecher des russischen Präsidenten reagierte auf die Aufhebung der Beschränkungen für die Ukraine, Ziele in Russland mit US-Langstreckenraketen anzugreifen.

Die Aufhebung der Beschränkungen für die Ukraine, mit von den USA bereitgestellten Langstreckenwaffen Ziele tief im russischen Hoheitsgebiet anzugreifen, werde zu einer „neuen Runde von Spannungen“ führen. Dies hat Dmitri Peskow am Montagmorgen vor Journalisten erklärt. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin schätzte, dass die scheidende US-Regierung in den letzten Wochen ihrer Amtszeit Schritte zur Eskalation der Spannungen mit Russland unternehmen will.

Quelle: Berliner Zeitung

dazu auch: Die Büchse der Pandora: Weitreichende Waffen für die Ukraine

Der Anruf des deutschen Kanzlers in Moskau wurde von Selenskyj gerügt. Der hätte die Büchse der Pandora aufgemacht. Mit einem Telefonat? […]

Nun berichtete die NYT mit Bezug auf namenlose US-Beamte, der scheidende Präsident Biden hätte die Erlaubnis zur Nutzung weiterreichender Waffen des Westens durch die Ukraine erteilt.

Hat der nun die „Büchse der Pandora“ geöffnet?

Diese Nachricht wurde landauf landab kolportiert und zur Gewissheit erklärt. Die Tagesschau berichtete über Bidens „Kurswechsel“, aber auch, dass er „zu spät“ käme.

Quelle: Petra Erler