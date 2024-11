Videohinweise am Samstag

General a.D. Harald Kujat: “[…] Die dritte ‘Alternative’ wäre rein theoretisch – das ist das, was Sie da eben als Wortmeldung an die Wand gemalt haben – dass die Europäer ohne die Amerikaner in diesen Krieg auf der Seite der Ukraine einsteigen. Dann kommt der große europäische Krieg. Den will keiner, aber es gibt immer noch Menschen in Europa, die entsprechende Andeutungen machen, entsprechende Überlegungen ankündigen. Ich halte das für ein [längere Nachdenkpause], für eine schicksalhafte Frage – sagen wir es mal so, ich will das nicht bewerten. Wenn wir die Entscheidung [treffen], europäische Truppen in die Ukraine zu entsenden, an der Seite der Ukraine gegen Russland – das bedeutet, dass am nächsten Tage Europa anders aussehen wird als heute…”

Wie weiter nach den US-Wahlen und dem Ampel-Aus? Was folgt außen- und sicherheitspolitisch aus dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen und dem Ampel-Aus in Berlin? Warum lehnt das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) wie eine Mehrheit der Bevölkerung die Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland für Angriffe auf Russland ab und welche Folgen haben die immer höheren Ausgaben für NATO und Aufrüstung? Vortrag von Sevim Dagdelen am 19. November 2024 im MEZ in Berlin. In ihrem aktuellen Buch „Die NATO. Eine Abrechnung mit dem Wertebündnis“ hinterfragt die versierte außenpolitische Sprecherin der BSW-Gruppe im Bundestag die drei großen Mythen des Militärpakts: Der Mythos von Verteidigung und Völkerrecht, der Mythos von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie der Mythos von der Wertegemeinschaft und von Menschenrechten. Und Sevim Dagdelen zeigt Alternativen auf für Frieden und Sicherheit in Europa, um die es auch bei den vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar 2025 geht. Quelle: Sevim Dağdelen, 26.11.2024

Anmerkung CG: Ein wesentlicher Auszug aus dem Gespräch ist im Folgenden zu finden:

Wow, this has got to be one of the most ‘saying the quiet part out loud’ statements since the start of the Ukraine war.

Boris Johnson: ‘Mate, let’s face it… We’re waging a proxy war! We’re waging a proxy war but we’re not giving our proxies the ability to do the job. And for years and years we’ve been allowing them to fight with one hand tied behind their backs and it has been cruel. It has been cruel and moral…’

