Hinweise der Woche

dazu: EU-Forderung an neue syrische Machthaber: Russland muss raus

Die Europäische Union will die Islamisten in Syrien auffordern, die russischen Militärstützpunkte im Land zu schließen. Viele EU-Außenminister hätten es am Montag zur Bedingung für Beziehungen zur neuen syrischen Führung gemacht, dass “sie den russischen Einfluss loswird”, sagte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach dem ersten Brüsseler Treffen unter ihrer Leitung. In den Gesprächen auf verschiedenen Ebenen werde dies eine Rolle spielen, sagte sie.

Quelle: DW

Anmerkung Christian Reimann: Widersprüchlicher geht es kaum – einerseits soll “sichergestellt werden, dass es keine ausländische Einflussnahme in Syrien gebe”, andererseits nehmen die EU-Außenminister Einfluss auf das Land und machen “zur Bedingung für Beziehungen zur neuen syrischen Führung (…), dass ´sie den russischen Einfluss loswird´”. Die neue EU-Außenbeauftragte, Frau Kallas, macht auch keinen Hehl daraus, dass Sanktionen ein Hebel für die Einflussnahme der EU auf die Entwicklung in Syrien sein könnten. Sie könnte die “Herausforderung” insofern bestanden haben, da sie sich erneut als Transatlantikerin bewährt hat. Und wie souverän und unabhängig die EU selbst ist, ist deutlich an den Militärstützpunkten der USA zu erkennen.

dazu auch: Syria’s Assad has fallen – just as the Pentagon planned 23 years ago

When westerners see ‘enemy’ governments fall, or civil wars erupt, they are led to think they are the geopolitical equivalent of a natural event. Nothing could be further from the truth […]

Israel’s rampage across Lebanon and its military intimidation of Iran – as well as Nato’s increasing efforts to pin Russia down in Ukraine – unfroze the main battle lines in Syria, arrived at several years ago between Assad’s army, al-Qaeda’s franchise in Syria and Kurdish forces in the north-east.

Backed by Turkey, a member of Nato – and more covertly by the CIA and MI6 – HTS and the so-called Syrian National Army (SNA) were able to drive south unhindered.

HTS is proscribed as a terrorist group by both the US and Britain. The CIA has placed a $10m bounty on Jolani’s head.

Quelle: Jonathan Cook

und: Iran: America’s Next War Of Choice

Peace is not at hand in the Middle East, and Israel’s Prime Minister Netanyahu remains determined to expand the war. Syria’s de facto partition into Israeli and Turkish territories is the prelude to wider war with Iran. As the Times of Israel reported last week, the Israeli Air Force (IAF) has “continued to increase its readiness and preparations” for “potential strikes in Iran.”

Netanyahu’s top priority is the destruction of Iran before Russia wraps up its victory in Ukraine and Syria becomes a new battleground for Turks and Israelis. It’s not simply the end of Washington’s “rules-based international order.” It’s the onset of chaos.

Quelle: The American Conservative

Anmerkung unseres Lesers E.J.: Wegweisender US-amerikanischer Kommentar des ehemaligen Chefberaters des US-Verteidigungsministers unter Trump I über die Eskalationsgefahr im Nahen Osten – Pardon: westasia (wozu wir auch gehören) – und die Notwendigkeit der Akzeptanz einer multipolaren Weltordnung durch die USA.