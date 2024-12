Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Bad Segeberg, Hamburg, Mannheim und Düsseldorf vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg und Südholstein | nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Am Sonntag, 29. Dezember 2024, um 17:00 Uhr

Thema: Ein „kunstvoller“ Rück- und Ausblick aufs Geschehen

Redner/Diskussionspartner: Überraschungsgast

Ort: Comeback

Tennis-Clubhaus

Marienstraße 13

Bad Segeberg

Im letzten Jahr war Patrik Baab unser Überraschungsgast. Auch diesmal schaut jemand Besonderes rein. Versprochen.

Homepage/Veranstaltungshinweise unter nachdenken-in-hamburg.de sowie nachdenken-in-suedholstein.de

Ein Beitrag zur Hutkasse wird erbeten.

Anmeldung aus Platz- und Gastrogründen erbeten unter

lets-meet.org/reg/0f65feb9d36bdf3811

Wie schon in den vergangenen Jahren ist es eine Gemeinschaftsproduktion zweier NDS-Gesprächskreise (Hamburg und Südholstein), verbunden mit der Einladung auch an NDS-Leser aus benachbarten Einzugsgebieten (Wedel, Kiel und Lübeck). Das Programm beruht auf mitgebrachten Eigenbeiträgen und eben auch den Beiträgen eines Überraschungsgastes. Ein „kunstvoller“, aufbauender Rück- und Ausblick in schwierigen Zeiten, ein Mut- und Muntermacher so kurz vor dem Start des neuen Jahres und unserer kurzlebigen neuen Vorsätze ;-)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Über Akteure und Interessen im Nahostkonflikt und die deutsche Staatsräson im Krieg gegen Gaza“

Redner/Diskussionspartner: Karin Leukefeld

Ort: Christuskirche Altona

Suttnerstraße 18

Hamburg

In Kooperation von Friedensinitiative Fried.A, Hamburger Forum und NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg

Journalistin Karin Leukefeld berichtet

Anmeldung unter lets-meet.org/reg/c60e0a6baa783443bc

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Mannheim

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:00 Uhr

Thema: Medien, Macht und Manipulation – Ein Blick hinter die Kulissen der Bundespressekonferenz

Redner/Diskussionspartner: Florian Warweg

Ort: Bürgerhaus MA-Neckarstadt-West

Lutherstraße 15-17

68169 Mannheim

Öffentliche Veranstaltung mit Florian Warweg – Redakteur & Parlamentsberichterstatter in Berlin für die NachDenkSeiten

Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Düsseldorf

Am Donnerstag, 6. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Quo vadis, Europa?

Redner/Diskussionspartner: Thomas Geisel (BSW)

Ort: Brauhaus am Dreieck

Blücherstraße 6

40477 Düsseldorf

In geostrategisch sehr bewegten Zeiten stellt sich die Frage, welchen Weg die EU außenpolitisch beschreiten wird.

Die EU hat bis zum heutigen Tag keine eigene Friedensinitiative zur Beendigung des Ukraine-Konflikts ins Leben gerufen, keinerlei Versuch unternommen, sich mit Russland, unserem größten Nachbarn, ins Benehmen zu setzen. Die EU läuft Gefahr, dass über ihren Kopf hinweg, von den Großmächten, entschieden wird, was auf und mit unserem Kontinent in Zukunft geschieht.

Welche Auswirkungen wird das Erstarken rechter Parteien auf Europa haben?

Wie sieht es künftig aus mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas?

Erfüllt das EU Parlament seine Kontrollfunktion gegenüber der Kommission?

Welche europapolitischen Ziele hat das BSW?

Zu diesen interessanten, ja lebenswichtigen Themen wird Thomas Geisel, ehemaliger Oberbürgermeister Düsseldorfs und seit Juli 2024 Abgeordneter des EU-Parlaments, sprechen.

Thomas Geisel studierte Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften, u.a. in Harvard (USA) und Freiburg.