Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Zunächst würde ich mal gerne wissen, auf welche “Europäischen Geheimdienste” sich Kallas beruft, denn die EU hat keine, soweit man weiß. Also müsste sie ihre Informationen von EU-Regierungen erhalten und die wiederum von ihren Geheimdiensten – teilen Regierungen streng geheime Informationen? Inhaltlich: Russland schafft es innerhalb von drei Jahren gerade einmal, 20% der viel schwächeren Ukraine zu erobern, soll aber schon in drei Jahren auf die größenwahnsinnige und selbstmörderische Idee kommen, die NATO (fast alle EU-Staaten sind auch NATO-Mitglieder) mit zehnmal so vielen Soldaten und dem zehnfachen Militäretat anzugreifen? Und mit welchen Ressourcen, welchen Soldaten? Selbst wenn der Krieg in der Ukraine dieses Jahr enden sollte, dann hat die russische Armee hunderttausende Soldaten verloren (tot oder schwer verwundet). Wie will Russland dann drei Jahre später einen neuen Krieg beginnen?